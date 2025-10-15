Guatemala se preparará para enfrentar a Panamá y mantener viva la esperanza del Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Guatemala mantiene viva la esperanza de luchar por un lugar en el Mundial 2026. Con cinco puntos, el equipo chapín está solo detrás de Panamá y Surinam, que suman seis unidades, y depende de sí mismo para cerrar la eliminatoria con éxito.

Con estos números, el técnico Luis Fernando Tena destacó el carácter y la personalidad de sus jugadores tras el partido.

“Sí, la clave es el carácter y la personalidad de nuestros jugadores. Realmente pelean cada pelota con una gran determinación, con mucha gallardía. Con ganas de jugar bien el fútbol, con ganas de agradar a su gente, a su tribuna, con ganas de darle mucha alegría a su gente”, dijo Tena en conferencia de prensa posterior al encuentro.

“Muy satisfactorio ver la personalidad con que juega nuestro equipo, tanto en Panamá como en Surinam y hoy en El Salvador”, añadió.

Suriname stays atop Group A 📊 pic.twitter.com/Q2GR54v63t — Concacaf (@Concacaf) October 15, 2025

El técnico subrayó la importancia de depender de sí mismos, luego de una victoria, dos empates y una derrota en las primeras cuatro fechas de la eliminatoria.

“Dos empates y un triunfo, realmente creo que habla muy bien de la personalidad de nuestro equipo. Y sí, gracias a Dios, pues ahí estamos, dependiendo de nosotros. Si ganamos nuestros dos partidos, estaremos arriba”, manifestó Tena, quien reconoce lo difícil que será enfrentar en casa a La Roja y a los Suriboys.

“Sabemos lo complicado que es ganar a Panamá y a Surinam en cualquier cancha. Sabemos lo durísimos que serán esos dos partidos. Además, que los empates tampoco nos servirían de mucho, así que tenemos que ganar los dos juegos”, añadió.

Santis con el disparo perfecto 👊 pic.twitter.com/HaGQMnWhKR — Concacaf (@Concacaf) October 15, 2025

El duelo contra Panamá será el 13 de noviembre, mientras que el 18 de noviembre recibirán a Surinam.

“No podemos caer en ningún triunfalismo jugando contra Panamá y Surinam. Panamá es el equipo que mejor juega desde hace mucho tiempo, entonces nadie se puede confiar. Y Surinam, que ha sido una gran sorpresa, tiene la mayoría de sus jugadores jugando en Holanda, nadie puede caer en exceso de confianza”, finalizó.

Cabe recordar que el líder del grupo clasifica de forma directa a la Copa del Mundo, mientras que el segundo lugar tiene la opción de ir a un repechaje internacional, donde participarán representantes de Asia, África y Oceanía.