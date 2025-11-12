Guatemala vs. Panamá: Un duelo de vida o muerte en El Trébol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La expectativa crece ante el inminente duelo de este jueves entre Guatemala y Panamá, que se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido popularmente como El Trébol, en el marco de la última ventana de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El periodista guatemalteco Carlos Paredes analizó el encuentro y compartió su visión sobre lo que espera sea un choque intenso y muy disputado, en el que los chapines se juegan la vida ante una selección panameña que mantiene un dominio histórico reciente.

“Pienso que el partido será apretado. Panamá es el favorito, quizás no pasa por su mejor nivel, aunque sigue siendo la potencia del área. Guatemala sabe que es vida o muerte y, en esas condiciones, esperamos un partido muy apretado”, expresó Paredes en entrevista previa al compromiso.

¡A GUATEMALA🛫🇬🇹!#PanamáMayor🇵🇦 ya está listo para emprender su viaje a Ciudad de Guatemala🇬🇹.



Gracias a @CopaAirlines por todas las atenciones 👊🏼.#SigoCreyendo #MásPanameñoQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/Kean8ES7We — FEPAFUT (@fepafut) November 12, 2025

El historial entre ambas selecciones registra 42 enfrentamientos, con un balance favorable para Panamá de 18 victorias, 12 empates y 12 derrotas. No obstante, cuando se trata de eliminatorias mundialistas, los números se inclinan del lado guatemalteco. Los chapines mantienen un dominio con varios recuerdos imborrables, como la goleada 7-0 en 1978 y el triunfo 2-1 en la Hexagonal rumbo a Alemania 2006.

En este contexto, Guatemala suma siete partidos consecutivos sin perder ante Panamá en duelos clasificatorios, con cinco victorias y dos empates, lo que alimenta la ilusión local.

Sin embargo, en los últimos años el panorama ha cambiado. Panamá no pierde frente a Guatemala desde 2005, acumulando 15 partidos consecutivos sin derrota (11 victorias y 4 empates), una muestra del crecimiento sostenido del fútbol canalero en la región.

¡LISTOS PARA EL VIAJE ✈️!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 cumplió esta mañana con su último entrenamiento en suelo patrio y ya se prepara para viajar 🛫 rumbo a Ciudad de Guatemala 🇬🇹 para su importante partido de mañana por Eliminatorias 🏆.#MásPanameñosQueNunca 🇵🇦 pic.twitter.com/8vg6hsh5vw — FEPAFUT (@fepafut) November 12, 2025

Paredes también destacó la calidad y el profesionalismo de la plantilla dirigida por Thomas Christiansen, subrayando que Panamá tiene argumentos para imponerse fuera de casa.

“Panamá tiene muchos jugadores buenos, de mucha capacidad y muy profesionales. Pueden resolver cualquier situación. Tienen capacidad técnica y física”, comentó.

Por parte de los chapines, el periodista señaló a una de las grandes figuras del momento, Óscar Santis, como el hombre clave en el ataque.

“Santis es nuestro santo. Contra República Dominicana perdíamos en el medio tiempo y metió tres goles. Es nuestra figura ofensiva”, destacó.

Finalmente, Paredes resumió el panorama del grupo, donde el margen de error es mínimo para lograr la clasificación mundialista.

Adalberto Carrasquilla no está teniendo su mejor partido; está bien marcado por Guatemala. Foto: Anel Acosta

“Ha pasado de todo. Perdimos de local contra El Salvador y le ganamos de visita, perdimos tres puntos contra Surinam. Es un grupo muy parejo, al que puede ir directo al Mundial Panamá, Guatemala o hasta El Salvador”, afirmó.

El duelo en El Trébol promete emociones fuertes. Panamá busca consolidar su pase al Mundial 2026, mientras que Guatemala afronta un desafío que, como bien dijo Paredes, será literalmente de vida o muerte.

Panamá visita este jueves 13 de noviembre a Guatemala, en la quinta jornada de las eliminatorias mundialistas. El partido está programado para empezar a las 9:00 p.m.

La eliminatoria cierra el martes 18 de noviembre y Panamá recibe la visita de El Salvador, a partir de las 8:00 p.m.