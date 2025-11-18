Panamá, 18 de noviembre del 2025

    Eliminatorias mundialistas

    Guatemala vs. Surinam: Horario, TV y dónde ver en vivo este martes por las Eliminatorias Mundialistas 2026

    Guillermo Pineda G.
    La selecciones de Surinam y Guatemala igualaron 1-1 en Paramaribo. Archivo

    El estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, será este martes el epicentro de uno de los partidos más influyentes en el cierre de la fase final de las Eliminatorias Mundialistas 2026 en Concacaf.

    Guatemala -sin opciones mundialistas- recibirá a Surinam en un encuentro que se disputará de manera simultánea al Panamá–El Salvador, una sincronización que cargará de tensión cada avance, cada gol y cada minuto de juego en la región.

    Surinam llega con 9 puntos, los mismos que Panamá, pero con una mejor diferencia de goles, lo que convierte este compromiso en una oportunidad ideal para buscar su primera clasificación a la Copa del Mundo.

    Guatemala, ya sin opciones matemáticas, buscará cerrar la eliminatoria con dignidad ante su afición y evitar que un rival directo celebre en su propio territorio.

    La jornada será determinante: los seis partidos de los tres grupos se jugarán a la misma hora y hoy mismo quedarán definidos los tres clasificados directos y los dos equipos que irán al repechaje intercontinental. En ese contexto, El Trébol estará a reventar y promete una noche intensa, con un Surinam que buscará sostener su ventaja y una Guatemala decidida a incomodar y pelear cada pelota con su histórico empuje como local.

    HORARIO: ¿A QUÉ HORA ES EL PARTIDO GUATEMALA – SURINAM POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

    El duelo entre Guatemala y Surinam por la sexta y última fecha de la fase final de las Eliminatorias Mundialistas 2026 se jugará este martes 10 de octubre, a partir de las 8:00 p.m., en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.

    TELEVISIÓN: ¿CÓMO VER EN DIRECTO EN TV EL GUATEMALA – SURINAM POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

    El partido podrá verse en vivo a través de Oye TV para todo el territorio panameño.

    INTERNET: ¿CÓMO SEGUIR EN LÍNEA EL GUATEMALA – SURINAM POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

    El encuentro se podrá seguir en línea mediante las plataformas Medcom Go y Tigo Play.

    ¿DÓNDE ENCONTRAR LA MEJOR COBERTURA MINUTO A MINUTO DEL GUATEMALA – SURINAM?La cobertura más completa estará disponible en www.prensa.com, con previa desde una hora antes, alineaciones confirmadas, narración en vivo y, después del pitazo final, crónica, video del resumen y reacciones de los protagonistas.

