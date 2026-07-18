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    Fútbol

    Guerrero, Modelo y Murillo buscan avanzar en la Europa League

    Los panameños están en la segunda ronda de la Europa League 2026-2027 con Dynamo Kiev, Sheriff y Besiktas.

    Humberto Cornejo
    Guerrero, Modelo y Murillo buscan avanzar en la Europa League
    Michael Amir Murillo celebra su primer gol con la camiseta del Besiktas frente al Goztepe. Tomada de X: @Besiktas.

    El fútbol panameño tendrá tres representantes en la segunda ronda de la Europa League 2026-2027, con la participación de Eduardo Guerrero, Jair Modelo y Michael Amir Murillo listos para ver acción con sus respectivos clubes en esta fase del torneo.

    Eduardo Guerrero afronta esta instancia con el Dynamo de Kiev, equipo al que pertenece desde la temporada 2024 y que viene de superar al Universitatea Cluj de Rumania en la ronda previa.

    Guerrero, Modelo y Murillo buscan avanzar en la Europa League
    Michael Amir Murillo tuvo una buen desempeño en los dos primeros encuentros del Mundial. EFE/EPA/EDUARDO LIMA

    Por su parte, Jair Modelo buscará seguir avanzando con el Sheriff Tiraspol, club al que se incorporó hace apenas unas semanas procedente del Club Atlético Independiente. El conjunto moldavo aseguró su clasificación tras eliminar al Aluminij de Eslovenia.

    En tanto, Michael Amir Murillo iniciará su participación en la competición con el Besiktas, en lo que será su segunda campaña con el club turco. El experimentado lateral derecho llega tras su participación en la Copa del Mundo 2026, en la que fue titular en los tres encuentros de la selección nacional.

    De cara a esta fase, el Dynamo de Kiev se medirá ante el PAOK de Grecia, mientras que el Sheriff Tiraspol enfrentará al Maccabi Tel Aviv de Israel. Por su lado, el Besiktas tendrá como rival al Midtjylland de Dinamarca.

    Las series se disputarán en formato de ida y vuelta, y los equipos que logren imponerse avanzarán a la tercera ronda del certamen europeo. Estas eliminatorias iniciarán el 23 de julio y cerrarán el 30 de julio.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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