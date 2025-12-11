Panamá, 12 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Conference League

    Guerrero y Blackman fueron titulares en las derrotas de sus equipos en la Conference League

    Humberto Cornejo
    Guerrero y Blackman fueron titulares en las derrotas de sus equipos en la Conference League
    Eduardo Guerrero en acción con el Dynamo de Kiev. Foto tomada de fcdynamo.com

    Los futbolistas panameños Eduardo Guerrero y César Blackman fueron titulares en sus respectivos equipos en la quinta jornada de la Conference League, pero ambos conjuntos no lograron la victoria en sus partidos.

    El Dynamo de Kiev sufrió una derrota 2-1 ante la Fiorentina en el estadio Artemio Franchi.

    Guerrero, quien jugó hasta el minuto 71, tuvo una destacada actuación, realizando un remate en los primeros minutos del partido. Fue reemplazado por el experimentado Andriy Yarmolenko en busca de mayor frescura ofensiva.

    El Kiev quedó con tres puntos en la posición 28.

    Guerrero y Blackman fueron titulares en las derrotas de sus equipos en la Conference League
    Eduardo Guerrero (39) y sus compañeros celebran el gol de Mykola Mykhaylenko. EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

    Por otro lado, en Macedonia, el Slovan Bratislava de César Blackman cayó 2-0 ante el Shkendija en un partido marcado por la lucha en el medio campo.

    Blackman, quien jugó 86 minutos, dejó una buena impresión en defensa, ganando cuatro de los siete duelos terrestres y dos de los tres duelos aéreos. Fue sustituido por Alen Mustafic antes de que el árbitro pitara el final.

    El Slovan Bratislava se mantiene con tres unidades en el puesto 31.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más
    • Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones. Leer más
    • Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?. Leer más
    • Costo de la Línea 3 del Metro supera los $4,481 millones tras incluirse el financiamiento del túnel. Leer más
    • Tensiones en España salpican a Panamá por el Congreso Internacional de la Lengua. Leer más
    • Las tiendas permanentes del IMA estarán cerradas en los próximos días. Leer más
    • Millones, sociedades y testaferros: los hechos que sostienen el caso contra Héctor Brands. Leer más