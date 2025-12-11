Guerrero y Blackman fueron titulares en las derrotas de sus equipos en la Conference League

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los futbolistas panameños Eduardo Guerrero y César Blackman fueron titulares en sus respectivos equipos en la quinta jornada de la Conference League, pero ambos conjuntos no lograron la victoria en sus partidos.

El Dynamo de Kiev sufrió una derrota 2-1 ante la Fiorentina en el estadio Artemio Franchi.

Guerrero, quien jugó hasta el minuto 71, tuvo una destacada actuación, realizando un remate en los primeros minutos del partido. Fue reemplazado por el experimentado Andriy Yarmolenko en busca de mayor frescura ofensiva.

El Kiev quedó con tres puntos en la posición 28.

Eduardo Guerrero (39) y sus compañeros celebran el gol de Mykola Mykhaylenko. EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Por otro lado, en Macedonia, el Slovan Bratislava de César Blackman cayó 2-0 ante el Shkendija en un partido marcado por la lucha en el medio campo.

Blackman, quien jugó 86 minutos, dejó una buena impresión en defensa, ganando cuatro de los siete duelos terrestres y dos de los tres duelos aéreos. Fue sustituido por Alen Mustafic antes de que el árbitro pitara el final.

El Slovan Bratislava se mantiene con tres unidades en el puesto 31.