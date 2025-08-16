Guerrero y Córdoba brillan en Europa con gol y asistencia decisivos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado los futbolistas panameños Eduardo Guerrero y José “Coto” Córdoba fueron una pieza clave en las victorias de sus respectivos equipos: el Dynamo Kiev de Ucrania y el Norwich City de Inglaterra.

Guerrero anotó el primer gol de la victoria por goleada como visitante del Dynamo Kiev al minuto 8, empujando un centro con la pierna derecha. El Dynamo ganó 4-1 al Epitsentr y el panameño jugó desde el arranque, siendo reemplazado por Vladyslav Vanat al minuto 72.

En el caso de Córdoba, el defensor panameño asistió de cabeza en el segundo gol del Norwich City, que derrotó al Portsmouth 2-1. El gol vino al minuto 14 y resultó ser el que le dio la victoria a su equipo. Córdoba jugó los 90 minutos del partido.

El próximo partido del Dynamo Kiev por la liga ucraniana será en la cuarta fecha contra el Polissya. Antes disputará dos partidos de Europa League contra el Maccabi Tel Aviv de Israel.

El siguiente enfrentamiento del Norwich City será el próximo sábado de local contra el Middlesbrough.