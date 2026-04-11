Guía completa para vivir los Juegos Suramericanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá se convierte en sede del deporte juvenil regional con múltiples sedes, eventos gratuitos y una agenda cargada de competencias durante dos semanas.

Mañana inician los Juegos Suramericanos de la Juventud, con la ceremonia de apertura desde las 6:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández. A continuación, te compartimos una guía para que puedas acercarte a los distintos puntos de la ciudad y del país para apoyar a las estrellas del futuro en estas semanas.

¿De qué fecha a qué fecha son?

Los Juegos Suramericanos se celebrarán del 12 al 25 de abril, con un total de 14 días de competencia llenos de acción.

¿A qué hora es la inauguración y cómo verla?

La ceremonia de apertura iniciará a las 6:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández y contará con la presentación del artista puertorriqueño Farruko, junto a figuras panameñas como Jonathan Chávez y Los Triunfadores.

La ceremonia podrá verse en todo el mundo a través del canal de YouTube de Panam Sports.

Dato importante: si vas a asistir, no habrá estacionamientos disponibles en el estadio.

¿Cuáles son las sedes y sus deportes?

Los Juegos contarán con múltiples sedes a nivel nacional, destacando complejos deportivos de primer nivel.

El CAR Luis Tejada cuenta con 40 habitaciones para 80 personas. Cortesía

Ciudad Deportiva Irving Saladino: epicentro del evento y sede de múltiples disciplinas, además del ‘fan fest’.

Estadio Rommel Fernández: fútbol y ceremonia de apertura.

Estadio Emilio Royo: flag football.

Campo de Tiro con Arco: tiro con arco.

Centro de Combate: judo y taekwondo.

Centro de Alto Rendimiento (CAR): natación, atletismo, bádminton, tenis de mesa y fútbol.

Centro de Convenciones Figali: gimnasia artística.

Centro Tierra de Campeones Atheyna Bylon: boxeo.

Cinta Costera: ciclismo de ruta.

Mirador del Pacífico (Cinta Costera): baloncesto 3x3.

Calzada de Amador: triatlón.

Club de Golf de Panamá: golf.

Centro de Tenis Fred Maduro: tenis.

Estadio Juan Demóstenes Arosemena: béisbol.

Playa Venao (Pedasí): surf.

¿Cómo consigo boletos y cuánto cuestan?

Los boletos para los Juegos Suramericanos son totalmente gratuitos. Solo debes ingresar al sitio web de Panatickets y seleccionar los eventos a los que deseas asistir.

¿Hay transporte público disponible?

La empresa MiBus ha habilitado rutas especiales hacia sedes como la Cinta Costera y la Ciudad Deportiva Irving Saladino, iniciando desde las 3:00 a.m. y extendiéndose en algunos casos hasta la madrugada siguiente.

Las tarifas se mantienen en $0.25 en rutas troncales y $0.75 en corredores.

¿Cómo seguir los Juegos si no puedes asistir?

Los aficionados podrán seguir la competencia a través de la aplicación móvil “Panamá 2026”, que ofrece calendario, resultados en tiempo real y detalles por disciplina.

También se podrán seguir por el canal de YouTube de Panam Sports.

¿Algo más que debes saber?

Disfruta este momento histórico para el deporte panameño. Si asistes, apoya a los atletas nacionales que se han preparado durante años para esta oportunidad.

Eso sí, hazlo siempre con respeto hacia los competidores visitantes. Mientras estén en Panamá, son huéspedes en nuestra casa.