Gündogan regresa al Manchester City tras su paso por el Barcelona

Escuchar audio noticia

Apenas un año después de ser presentado como el fichaje estrella del pasado verano, el centrocampista Ilkay Gündogan abandonará el Barcelona de la misma forma en la que llegó, a coste cero, sacrificado por la necesidad del club de liberar masa salarial para inscribir jugadores.

La entidad azulgrana anunció este viernes 23 de agosto el acuerdo alcanzado para el regreso al Manchester City del internacional alemán, que en octubre cumplirá 34 años y al que aún restaban dos temporadas de contrato.

Gündogan adelantó la noticia en un mensaje publicado en las redes sociales, en el que aclaró que su voluntad inicial era continuar en el Barcelona y achacó su marcha a la delicada situación económica de la entidad.

“Vine aquí para afrontar un nuevo desafío y estaba preparado para ello. Lo he dado todo para luchar por el equipo y el club de la mejor manera posible en una temporada difícil y estaba deseando ayudar a mis compañeros en la nueva campaña. Ahora me voy en una situación difícil, pero si mi marcha puede ayudar al club económicamente, me pone un poco menos triste”, escribió.

What you've all been waiting for...



Welcome back to City, @IlkayGuendogan 🩵 pic.twitter.com/8VutEkQNRU — Manchester City (@ManCity) August 23, 2024

Con el adiós de Gündogan, el Barça pierde a un futbolista que la temporada pasada, bajo la tutela del destituido Xavi Hernández, fue un pilar imprescindible del equipo, de lo más destacado en la gris campaña del conjunto azulgrana, con el que marcó cinco goles y sumó 14 asistencias.

Ante la baja de larga duración de Pablo Páez Gavira Gavi, y las reiteradas lesiones de Pedro González Pedri y Frenkie de Jong, la participación del alemán fue omnipresente en la medular barcelonista, donde jugó tanto de mediocentro como de interior y de mediapunta, según las necesidades del equipo.

Desempeño

Gündogan fue el futbolista que más minutos disputó de toda la plantilla (4,180) y el que más partidos jugó (51). Solo se perdió dos encuentros, el duelo del 13 de abril en el campo del Cádiz por descanso antes de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones y el partido en casa contra el Almería del 16 de mayo por sanción.

Para fichar por el Barcelona, Gündogan rechazó renovar con el Manchester City, club en el que militó durante siete temporadas, se convirtió en capitán y ganó 14 títulos, entre los que destaca la ‘Champions’ que alzó en 2023 en Turquía, la tierra de sus padres. Anteriormente, había despuntado en el fútbol alemán en las filas del Bochum, el Núremberg y el Borussia Dortmund.

Y, por último y más importante, la cuestión económica. Gündogan cuenta con una de las fichas más altas de la plantilla -podría llegar a los $22 millones brutos, según algunas estimaciones- y su marcha permitirá un alivio en la masa salarial, que se reinvertirá en nuevas inscripciones, como la del propio Olmo, que aún no está disponible para Flick.