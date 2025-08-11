Gustavo Harper gana plata y bronce en el Mundial de Natación Máster Singapur

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El atleta panameño Gustavo Harper dejó el domingo una huella importante en el Campeonato Mundial de Natación Máster Singapur 2025, al ganar la medalla de plata en los 50 metros libres y el bronce en los 50 metros mariposa.

Harper, de 61 años, llegó en la prueba de los 50 metros libres con un tiempo de 26.21 segundos, demostrando su pasión, disciplina y constancia.

“Gustavo es un ejemplo vivo de que la excelencia deportiva se alcanza con compromiso y amor por el deporte. Su logro inspira a las presentes y futuras generaciones de nadadores panameños”, expresó en un comunicado la Federación Panameña de Natación.

De igual forma, se conoció que Harper obtuvo la presea de bronce en los 50 metros mariposa, con un registro de 28.29 segundos.

“A sus 61 años de edad sigue motivando a todos los nadadores del país sobre la importancia de saber nadar y practicar el ejercicio más completo”, agregó la federación.

En el Campeonato Mundial de Natación Máster Singapur 2025, que se disputa del 26 de julio al 22 de agosto, participan seis mil nadadores de categoría máster que representan a 100 países.