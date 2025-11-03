Panamá, 03 de noviembre del 2025

    Fútbol

    Gustavo Herrera celebró su primer gol con Saprissa y recibe elogios de Vladimir Quesada

    Humberto Cornejo
    Gustavo Herrera está en su primera campaña con el Saprissa, luego de su paso con el Puebla de México. Foto: Tomado de @SaprissaOficial

    El joven delantero Gustavo Herrera acabó el sábado 1 de noviembre con su sequía goleadora, al marcar su primer tanto con Deportivo Saprissa en la victoria 1-3 frente a Guadalupe, un tanto que significó un desahogo emocional para el atacante.

    Herrera, de 19 años, que recientemente participó en el Mundial Sub-20 en Chile, no pudo contener la emoción tras enviar el balón al fondo de la red y fue abrazado por sus compañeros mientras corría mientras corría celebrando.

    “Es un gran aliciente, refrescante para todos nosotros. Gustavo ha hecho las cosas muy bien y el marco se le había negado”, dijo Vladimir Quesada en una entrevista CRHoy.

    El tanto no solo significó un momento emotivo para Herrera, sino que también conquistó a la afición, que a una sola voz coreó su nombre. Quesada valoró el esfuerzo del jugador y la recompensa que representa para su entrega.

    “Como no lo va a premiar el fútbol si entra y se entrega. El fútbol hoy premió a Gustavo, estamos contentos y felices y esperamos que ahora se le siga abriendo el marco porque él lucha para eso”, manifestó el estratega.

    Con esta anotación, Herrera comienza a sacudirse las críticas que había recibido desde su llegada al equipo, donde aún no había podido marcar. Mientras que el Saprissa llega 29 puntos y se mantiene en la segunda posición solo a un punto de Liga Deportiva Alajuelense.

