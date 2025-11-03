Gustavo Herrera celebró su primer gol con Saprissa y recibe elogios de Vladimir Quesada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El joven delantero Gustavo Herrera acabó el sábado 1 de noviembre con su sequía goleadora, al marcar su primer tanto con Deportivo Saprissa en la victoria 1-3 frente a Guadalupe, un tanto que significó un desahogo emocional para el atacante.

⏰ 82’ Gol de Gustavo Herrera y Saprissa sentencia el juego ante Guadalupe. pic.twitter.com/sFBpZEV9E4 — FUTV (@FUTVCR) November 2, 2025

Herrera, de 19 años, que recientemente participó en el Mundial Sub-20 en Chile, no pudo contener la emoción tras enviar el balón al fondo de la red y fue abrazado por sus compañeros mientras corría mientras corría celebrando.

“Es un gran aliciente, refrescante para todos nosotros. Gustavo ha hecho las cosas muy bien y el marco se le había negado”, dijo Vladimir Quesada en una entrevista CRHoy.

El tanto no solo significó un momento emotivo para Herrera, sino que también conquistó a la afición, que a una sola voz coreó su nombre. Quesada valoró el esfuerzo del jugador y la recompensa que representa para su entrega.

“Como no lo va a premiar el fútbol si entra y se entrega. El fútbol hoy premió a Gustavo, estamos contentos y felices y esperamos que ahora se le siga abriendo el marco porque él lucha para eso”, manifestó el estratega.

Con esta anotación, Herrera comienza a sacudirse las críticas que había recibido desde su llegada al equipo, donde aún no había podido marcar. Mientras que el Saprissa llega 29 puntos y se mantiene en la segunda posición solo a un punto de Liga Deportiva Alajuelense.