Gyökeres, del goleador dominante en Portugal a un primer año de adaptación en el Arsenal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El sueco suma 11 goles en Premier y viene de brillar con su selección, donde firmó un hat-trick clave rumbo al Mundial 2026.

El sueco Viktor Gyökeres, goleador dominante en su etapa en Portugal, se reencuentra en los cuartos de final de la Liga de Campeones con el Sporting de Lisboa, equipo que le vio crecer y que le permitió fichar por el Arsenal, uno de los equipos más grandes del continente, aunque en su primera temporada no ha terminado de arrancar.

¡TODOS LO FUERON A BUSCAR A ÉL! Viktor Gyokeres fue el héroe de la noche y metió a Suecia en la próxima Copa del Mundo tras marcar el 3-2 agónico ante Polonia. ¡Pitazo final y todos los jugadores fueron a abrazarlo a él!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QDpy94DEkQ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 31, 2026

El delantero, que viene de certificar la clasificación de su país al Mundial de 2026 tras ocho años de ausencia gracias a su ‘hat-trick’ ante Ucrania y al gol trascendental en los minutos finales ante Polonia, vive un periodo de adaptación en el conjunto del norte de Londres, que desembolsó 65 millones de euros más 10 en variables para acometer su fichaje.

Después de ser ‘pichichi’ en la Liga de Portugal en las dos campañas que jugó con 21 y 39 tantos, respectivamente, el ariete no está terminando de alcanzar su mejor nivel después de que las expectativas fueran muy altas tras sus grandes números que le permitieron conseguir el trofeo Gerd Müller, que galardona al máximo goleador de la temporada.

El sueco, que viene de descansar ante el Southampton en FA Cupo, consiguió 97 dianas en 102 partidos con el club de Lisboa y llevó al club a lo más alto para alzarse con dos Ligas y una Copa.

Aunque sus números no son escasos, Gyökeres registra 11 goles en 29 partidos de Premier League, promediando 1 tanto cada 173 minutos y teniendo la mitad de dianas que el noruego Erling Haaland, del Manchester City, que encabeza la lista a falta de siete jornadas para el final.

A pesar de su rendimiento, el ariete es el máximo realizador de su equipo en el torneo doméstico en el cual los de Mikel Arteta lideran la clasificación con nueve puntos de ventaja sobre el equipo de Pep Guardiola, que es segundo con un partido menos.

Can Viktor Gyokeres be the secret to Arsenal progressing against his former club Sporting? 🤔



He certainly knows how to score goals in Lisbon, registering 54 goals last season for them 🔥 pic.twitter.com/hj2S119ZOR — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 6, 2026

En ‘Champions League’, competición en la que se verá las caras con su exequipo, el sueco solo ha conseguido cuatro goles - un tercio de los tantos conseguidos por Kylian Mbappé, del Real Madrid- en ocho partidos destacando un doblete ante el Atlético de Madrid en la goleada de su equipo por 4-0.

En la eliminatoria de octavos de final ante el Bayern Leverkusen se quedó sin marcar y ante el Sporting de Lisboa, que pagó 21 millones de euros al Coventry, convirtiéndose en el fichaje más caro jamás realizado por el club portugués, estrenarse en las eliminatorias de la máxima competición de clubes europeos.

Antes de dar el salto a Portugal, en enero de 2018, el Brighton inglés le pagó un millón de euros al Brommapojkarna (BP), escuela de fútbol más prestigiosa de Suecia.

En Inglaterra su vida futbolística no fue fácil, no llegó a debutar nunca en La Premier y el club lo cedió al St. Pauli (Alemania) y al Swansea, hasta que el Coventry City, de la ‘Championship’ (segunda categoría) apostó por él y lo fichó en julio de 2021, y allí, creció como goleador y en 2023 le llovieron las ofertas.

Con el Arsenal pudo quitarse la espina y jugar en la primera división de Inglaterra, aunque su debut no fue el esperado frente al Manchester United, al registrar en los 60 minutos que estuvo sobre el campo ni un solo disparo y tocó el balón en 22 ocasiones, pero con el apoyo de Arteta, se rehízo y repelió las críticas en la segunda jornada con un doblete ante el Leeds United.

A falta de dos meses para el final de la temporada de clubes, Gyökeres tiene que dar un paso hacia delante y ayudar a los suyos en la carrera para poder optar a un histórico doblete al ser líderes de la Premier League y estar en cuartos de la Liga de Campeones.