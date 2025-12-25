Panamá, 25 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Haaland ‘responde’ a Guardiola con una foto subido a una báscula

    EFE
    Haaland ‘responde’ a Guardiola con una foto subido a una báscula
    Erling Haaland y de el técnico español Pep Guardiola. Foto: Efe

    El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, publicó este jueves una foto en redes sociales en la que aparece subido a una báscula, con el mensaje de “todo bien”, en relación a la advertencia de su técnico Pep Guardiola acerca del aumento de peso de sus jugadores en época navideña.

    +info

    Cecilio Waterman regresa a la Universidad de Concepción

    “El 25 (de diciembre) voy a estar ahí controlando cuántos kilos suben. Llegan ‘gorditos’. Pueden comer en Navidad, pero quiero controlarlos, tengo que hacer la convocatoria para el día 27 contra el Nottingham Forest”, dijo el entrenador español al inicio de esta semana.

    “Imagina que un jugador que ahora está perfecto llega con tres kilos de más, se quedará en Manchester y no viajará a Nottingham, eso seguro”, agregó el técnico español.

    Los de Guardiola disputarán la decimoctava jornada de Premier League en casa del Forest, y lo harán desde la segunda posición de la tabla con 37 puntos, a dos del Arsenal y en buena racha de resultados.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Pago del PASE-U 2025: Ifarhu explica quiénes quedan fuera del tercer desembolso. Leer más
    • Sala Penal no admite casación y mantiene condena a exdirigente del fútbol Ariel Alvarado. Leer más
    • Fiscalía ordena archivar denuncia presentada por asesor de Mayer Mizrachi contra el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más
    • Panamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Carrizo recurre a la Corte Suprema para detener secuestro de cuentas y propiedades. Leer más