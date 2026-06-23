Haaland se apunta a la fiesta de las estrellas y deja a Senegal al borde del abismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Noruega venció 3-2 a Senegal en el Mundial 2026, logrando su clasificación a dieciseisavos tras 28 años sin disputar la Copa del Mundo.

Noruega superó por 3-2 a Senegal este lunes y, después de 28 años sin pisar un Mundial, se clasificó para dieciseisavos de la Copa del Mundo 2026 gracias a otro doblete de su estrella, Erling Haaland, que volvió a marcar las diferencias para su equipo.

Veintitrés toques y seis pases completados en todo el partido le valieron a Erling Braut Haaland, uno de las figuras del torneo, para firmar su segundo doblete en dos partidos de Copa del Mundo e igualar las actuaciones de sus homónimos del gol, Leo Messi y Kylian Mbappé, en una jornada histórica para el fútbol noruego, al clasificarse entre los 32 mejores del mundo.

Noruega es el sexto clasificado a los dieciseisavos de final. 👊#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 23, 2026

Empezó el partido como si fuera una final, con ambos equipos muy precavidos con balón a sabiendas de que una posible derrota les penalizaba más que cualquier otra cosa.

Senegal tenía a ratos más posesión de balón, pero amenazaba menos que cuando salía con espacios Noruega y toda su artillería. Sadio Mané, estrella del ataque senegalés, apenas intimidaba cada vez que agarraba el balón.

Con Odegaard en la creación, Sorloth en banda derecha, Nusa en izquierda y Haaland como máxima referencia, la selección de Stale Solbakken no se guardaba nada y hacía temblar al equipo senegalés con cada acercamiento.

Tenía que ser Edouard Mendy quien intentara sujetar una defensa senegalesa con la sensación de que, tarde o temprano, iba a recibir el gol de Noruega.

Victoria y puntaje ideal para Noruega. 🔝#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 23, 2026

El actual portero del Al-Ahli y excampeón de Champions con el Chelsea dejó una parada de mucho mérito en un mano a mano ante Odegaard. Mendy salió rápido a tapar el máximo espacio posible y el disparo con el empeine exterior del futbolista noruego se encontró con el cuerpo del senegalés.

Todo lo que acertó Mendy en sus primeras intervenciones, lo erró poco más tarde, antes del descanso. Hasta estuvo a punto de regalarle un gol a Haaland, que mandó el balón al palo.

Abrió la lata el hombre menos esperado. Fue héroe por una noche Marcus Pedersen, lateral derecho noruego que entró al campo por lesión de su compañero Julian Ryerson a los 13 minutos.

Con este, Senegal enlazó 13 partidos seguidos en la Copa del Mundo encajando al menos un tanto.

El gol estuvo marcado por el clamoroso error de un veterano central como Kalidou Koulibaly. El capitán senegalés, que en su tiempo perfeccionó el arte de defender con la camiseta del Nápoles, dejó un despeje defectuoso que sirvió en bandeja el remate de Pedersen al primer palo.

Fue Koulibaly otra vez el que salió en la foto del segundo gol noruego, esta vez no como retratado sino como muestra de que a la defensa senegalesa no le daba para frenar un ataque feroz como el de la Noruega de Haaland.

El ‘9’ del Manchester City aprovechó un contraataque a campo abierto para picar al espacio y, tras el milimétrico pase de Odegaard, batió a Mendy por arriba con la tranquilidad habitual de Haaland delante de portería.

Haaland, desatado en la segunda mitad, firmó su doblete particular, esta vez a pase de Patrick Berg y con Mendy sin poder hacer nada, pues terminó la jugada lesionado y tuvo que ser sustituido.

En una noche de previsión de clima adverso como la que se vivió en el MetLife Stadium, no hubo peor huracán que el de Erling Braut Haaland, que en este torneo honra a su madre con su apellido en la camiseta y a su padre jugando en la misma sede mundialista que en el Mundial de 1994.

Con sus dos goles ante Senegal y los otros dos ante Irak, Haaland llega a 59 goles en 51 partidos con su selección, además de encadenar 12 encuentros seguidos con Noruega viendo portería, desde noviembre de 2024.

Entre medias del recital de Haaland, los Leones de Teranga marcaron su primer gol del encuentro, obra de Ismaila Sarr a pase de Mané, que le dio cierta esperanza.

Sarr, jugador del Crystal Palace inglés, consiguió también el 3-2 a pocos minutos para el final, pero su doblete fue insuficiente para una Senegal que se ve prácticamente eliminada, sin puntos y un ‘goal average’ negativo de tres goles a falta de jugar contra Irak.

En una noche con el 100 % de asistencia según la FIFA, la marea roja hizo vibrar el estadio con sus cánticos y movimientos de remo en barcas vikingas, que también hicieron al final del partido los propios jugadores.