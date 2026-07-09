Haaland se enfrenta al país que le vio nacer

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El delantero del Manchester City enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026, el país donde nació y que pudo representar.

El partido entre Noruega e Inglaterra de este sábado guarda un valor especial para Erling Haaland. Además de estar en juego el pase a las semifinales, el delantero se enfrenta por primera vez en su carrera al país que le vio nacer hace 25 años, cuando su padre militaba en el Leeds United.

El ariete del Manchester City, hoy convertido en la referencia ofensiva de los noruegos, podría haber vestido la camiseta de los ‘Tres Leones’ si lo hubiera deseado, pero acabó decantándose por el país nórdico, al que se mudó con tres años siguiendo la carrera de su padre Alf-Inge Haaland.

“Viví en Inglaterra entre tres años y medio y cuatro años, y en Noruega mucho más tiempo, así que fue natural para mí decantarme por Noruega”, dijo Haaland hace varios años al ser preguntado sobre si consideró representar al país británico.

“Nunca sabremos qué habría ocurrido si mi padre hubiera jugado más tiempo en Inglaterra, quizás sería inglés. Soy noruego y me siento orgulloso de ello”, agregó el delantero.

A pesar de que Haaland nació en Inglaterra, sus padres son noruegos y su nacimiento en las islas británicas se debió simplemente a que Alf-Inge Haaland militaba en ese entonces en el Leeds United.

De hecho, Alf-Inge Haaland llegó a representar a la selección noruega en un Mundial en Estados Unidos, como está haciendo ahora su hijo, aunque él lo hizo en 1994 y cayó en la fase de grupos.

El exseleccionador inglés Gareth Southgate, que dirigió a Inglaterra entre 2016 y 2024, reconoció en su momento que la federación monitorizó al espigado delantero cuando despuntaba en la liga noruega.

Pero admitió que Haaland ya se había comprometido con el país nórdico.

El ‘9’ comenzó a jugar al fútbol en la academia del Bryne FK y pronto dio el salto al Molde, uno de los equipos más importantes de Noruega, y fue una constante en las categorías inferiores de la selección, con la que llegó a anotar nueve goles en un partido de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en 2019.

Con sabor a Premier League

Además de verse las caras con la que pudo ser su selección, Haaland también se enfrentará el sábado a sus compañeros en el Manchester City y a otros rivales en la Premier League, donde recaló en el verano de 2022 como si su camino y el de su padre estuvieran predestinados a cruzarse.

En la selección inglesa juegan los ‘citizens’ Nico O’Reilly, Marc Guéhi, John Stones y el portero suplente James Trafford, así como Elliot Anderson, recién fichado del Nottingham Forest por 150 millones de dólares, a los que querrá arrebatar el billete a semifinales.

Football can be beautiful… 🇳🇴❤️ pic.twitter.com/2XCCMojT6x — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 6, 2026

Pero sobre el campo, Haaland también coincidirá con otras figuras de la Premier League como Declan Rice o Bukayo Saka.

Un ecosistema de sobra conocido por el atacante escandinavo, que ha dominado con sus goles la liga inglesa en los últimos cuatro años, y que este sábado buscará en Miami utilizar los secretos del fútbol británico para ajusticiar, precisamente, al país que le vio nacer.