Haliburton tras operarse: ‘No me arrepiento, lo haría otra vez por luchar por Indiana’

Tyrese Haliburton se operó este lunes de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en el séptimo partido de las Finales de la NBA y aseguró en un largo y emotivo mensaje que volvería a forzar pese a sus molestias físicas por la oportunidad de lograr un anillo.

“No sé cómo explicarlo más que con una palabra: shock. No hay palabras para expresar el dolor de esta decepción. La frustración es inconmensurable. He trabajado toda mi vida para llegar a este momento, ¿y así termina todo? No tiene sentido”, escribió la estrella de los Indiana Pacers en X.

Man. Don’t know how to explain it other than shock. Words cannot express the pain of this letdown. The frustration is unfathomable. I’ve worked my whole life to get to this moment and this is how it ends? Makes no sense.



