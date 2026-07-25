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    F1

    Hamilton y Antonelli pierden tres puestos en parrilla por sanción en Hungría

    Norris saldrá desde la primera fila acompañado por el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc en la carrera de este domingo; prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros.

    EFE
    Hamilton y Antonelli pierden tres puestos en parrilla por sanción en Hungría
    Lewis Hamilton. EFE

    El séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari), que iba a hacerlo desde la segunda plaza, ha sido sancionado con la pérdida de tres puestos en parrilla y saldrá quinto este domingo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

    Hamilton, de 41 años, ha sido sancionado por “impedir de forma innecesaria” el trazado correcto, en su último intento de la tercera ronda de la calificación (Q3), del australiano Oscar Piastri (McLaren) y saldrá quinto en una carrera que su compatriota Lando Norris -asimismo de McLaren- afrontará desde la ‘pole’.

    Norris saldrá desde la primera fila acompañado por el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, que avanzó un puesto y arrancará segundo este domingo en el Hungaroring.

    El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, con 45 puntos de ventaja, terminó cuarto y luego fue sancionado con tres posiciones por lo que saldrá séptimo en la carrera de este domingo; prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros.

    Hamilton y Antonelli pierden tres puestos en parrilla por sanción en Hungría
    FRANCORCHAMPS (Belgium), 19/07/2026.- Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli (L) of Italy on the grid during the Formula 1 Belgian Grand Prix held at the Circuit de Spa-Francorchamps racetrack in Francorchamps, Belgium, 19 July 2026. (Fórmula Uno, Bélgica, Italia) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS

    Antonelli, con 19 años el líder más joven de la historia, fue sancionado por no observar correctamente la reglamentación de pilotaje durante el periodo de banderas amarillas consiguiente al accidente del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

    EFE

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