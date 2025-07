Hansi Flick admite que tiene ‘muchas posiciones dobladas’, algo que ‘no es fácil de gestionar’

El técnico alemán Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ha admitido que tiene “muchas posiciones dobladas” en el equipo, algo que “no es fácil de gestionar”, pero que era una decisión deseada.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa en Seúl (Corea del Sur), en la víspera del amistoso que el Barcelona jugará ante el FC Seúl este jueves.

La reflexión la ha realizado al preguntarle sobre el futuro de Ronald Araujo, que según algunas informaciones podría abandonar el equipo ante la densidad de centrales.

“No tengo ninguna noticia al respecto. ¿Araujo? ¿Por qué debería salir? Hay muchos rumores sobre muchos nombres. Tengo un gran equipo, con mucha calidad, todas las posiciones las tenemos dobladas, en algunas posiciones tenemos incluso tres jugadores, no es fácil de gestionar, claro, pero estoy contento”, ha asegurado.

En general, el técnico alemán ha recordado que cada día aparecen “muchos nombres” en los medios, “muchos rumores”, pero ha explicado que es consciente de la exigencia que supone dirigir al Barça.

“El Barcelona y otros clubes de estas dimensiones quieren títulos, es lo mismo para nosotros. Debemos ganar tantos partidos como sea posible. Será una temporada difícil”, ha augurado Flick.

En cuanto a Marc Andre ter Stegen, intervenido nuevamente este martes de la espalda y que podría estar unos cuatro meses de baja, lo cual lo podría apartar también de la capitanía del equipo, Flick no quiso opinar al respecto.

