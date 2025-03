Hansi Flick: Ancelotti es ‘uno de los grandes entrenadores del mundo’

El entrenador del F.C. Barcelona, Hansi Flick, declaró este sábado que respeta “muchísimo” al Real Madrid, su máximo rival y perseguidor en Liga, y a su técnico, Carlo Ancelotti, de quien dijo que es “uno de los grandes entrenadores del Mundo y una buena persona”.

En la rueda de prensa previa al encuentro ante el Girona, correspondiente a la vigésima novena jornada de LaLiga EA Sports (Primera División), el entrenador alemán fue consultado sobre el conjunto blanco y, en particular, sobre su homólogo italiano.

It happened on Thursday but it feels just as good to see it on Saturday.#LaLigaHighlights pic.twitter.com/ggcZd5JanL