Hansi Flick, contento por los tres puntos y lo que suponen

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, aseguró este sábado, tras ganar al Real Valladolid (1-2), que está satisfecho con los tres puntos, a pesar de las rotaciones, y lo que significan, tras dos mitades muy diferentes.

Para él, lo importante es haber podido solventar esta cita, porque “el Real Valladolid defendió con mucha profundidad”, lo que frenó sus incursiones en la primera mitad, pero tras la reanudación, se lograron “encontrar más espacios para remontar”.

Vamos, vamos! Three points and back to Barcelona! 💪 pic.twitter.com/Q8uswh3uNA