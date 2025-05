Hansi Flick renueva con el Barcelona hasta junio de 2027

El técnico alemán Hansi Flick (Heidelberg, 1965) ha renovado su contrato con el Barcelona hasta junio de 2027, según anunció el club español.

En su estreno como entrenador azulgrana, el cuadro barcelonista ha conseguido el triplete nacional: Liga, Copa del Rey y Supercopa de España; y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones.

Flick, que tenía contrato hasta junio de 2026, firmó este en las oficinas del club en un acto con el presidente del F.C. Barcelona, ​​Joan Laporta; el vicepresidente primero, Rafa Yuste; y el director deportivo, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, entre otros.

