Harold Araúz es el primer abridor de Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El serpentinero chiricano será el encargado de enfrentar a México en el debut de la novena istmeña en este certamen.

El lanzador derecho Harold Araúz será el encargado de subir al montículo por Panamá en el primer partido de la novena nacional en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde enfrentará a México el próximo 31 de julio.

La designación fue confirmada por el coach de lanzadores de la selección panameña, Crispín Poveda, quien informó que el derecho coclesano tendrá la responsabilidad de abrir el primer compromiso contra México, el 31 de julio, en el estadio Juan Pablo Duarte, desde la 1:00 p.m.

Araúz, con experiencia en competencias internacionales de alto nivel como el Clásico Mundial de Béisbol, vuelve a asumir un rol importante dentro del cuerpo de lanzadores panameños, que buscará iniciar con el pie derecho su participación en la cita regional.

Después del duelo ante México, la novena istmeña tendrá como siguiente rival a Nicaragua. Para ese encuentro, programado para el 1 de agosto a las 9:00 a.m., el abridor será el derecho Darío Agrazal.

El cuerpo técnico todavía no define al lanzador encargado del tercer partido del torneo, aunque las opciones se mantienen entre Gilberto Chú y Enrique Saldaña.

La selección panameña viajará a República Dominicana con un equipo conformado por 20 jugadores, entre ellos 10 lanzadores: Harold Araúz, Gilberto Chú, Pedro González, Alberto Guerrero, Kevin Miranda, Alain Pérez, Darío Agrazal, Kevin Rodríguez, Davis Romero y Enrique Saldaña.

En la receptoría estarán Erasmo Caballero y Mario Sanjur, mientras que el cuadro interior estará compuesto por Arod McKenzie, Edgard Muñoz, Jason Patterson, Héctor Rayo, Joshwan Wright y Abraham Rodríguez.

Los jardines serán defendidos por Juan Diego Alonso Collado, Luis Castillo, José Mordock, Carlos Mosquera, Jhonny Santos y Jael Escobar.

El cuerpo técnico estará encabezado por Alberto Macré, acompañado por Crispín Poveda, Rodolfo Aparicio, Alexander Guerra, Carlos Muñoz y Willy Serrano.