Héctor Said Martínez será el árbitro del decisivo partido de La Roja

El árbitro hondureño Héctor Said Martínez Sorto encabezará una cuarteta hondureña encargada de impartir justicia en el decisivo duelo entre Panamá y El Salvador, programado para este martes en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde la selección panameña buscará asegurar su clasificación directa a la Copa del Mundo FIFA 2026.

Martínez Sorto, árbitro con experiencia internacional, estará acompañado por sus compatriotas Walter Enrique López Ramos y Christian Jesús Ramírez Soto como asistentes de línea. El cuarto árbitro será igualmente hondureño: Nelson Salgado.

Para el sistema de videoarbitraje (VAR), la Concacaf designó a la nicaragüense Tatiana Guzmán Alguera, mientras que el costarricense David Daniel Gómez fungirá como AVAR.

El encuentro está programado para iniciar a las 8:00 p.m. en el coloso de Juan Díaz, donde se espera un lleno total para acompañar a la Roja en su intento por sellar el boleto mundialista.