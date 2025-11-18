Panamá, 18 de noviembre del 2025

    Eliminatoria Mundialista

    Héctor Said Martínez será el árbitro del decisivo partido de La Roja

    Humberto Cornejo
    Héctor Said Martínez Sorto cuenta con experiencia mundialista. Foto: EFE

    El árbitro hondureño Héctor Said Martínez Sorto encabezará una cuarteta hondureña encargada de impartir justicia en el decisivo duelo entre Panamá y El Salvador, programado para este martes en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde la selección panameña buscará asegurar su clasificación directa a la Copa del Mundo FIFA 2026.

    Martínez Sorto, árbitro con experiencia internacional, estará acompañado por sus compatriotas Walter Enrique López Ramos y Christian Jesús Ramírez Soto como asistentes de línea. El cuarto árbitro será igualmente hondureño: Nelson Salgado.

    Para el sistema de videoarbitraje (VAR), la Concacaf designó a la nicaragüense Tatiana Guzmán Alguera, mientras que el costarricense David Daniel Gómez fungirá como AVAR.

    El encuentro está programado para iniciar a las 8:00 p.m. en el coloso de Juan Díaz, donde se espera un lleno total para acompañar a la Roja en su intento por sellar el boleto mundialista.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


