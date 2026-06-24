Panamá, 24 de junio del 2026
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    Copa del Mundo

    ‘Hemos tenido mala suerte’: El fuerte mensaje de Christiansen tras la derrota ante Croacia

    El técnico analizó la derrota de Panamá ante Croacia en el Mundial 2026, destacando el rendimiento del equipo pese a la eliminación.

    Humberto Cornejo
    ‘Hemos tenido mala suerte’: El fuerte mensaje de Christiansen tras la derrota ante Croacia
    El seleccionador de Panamá Thomas Christiansen (i) saluda a Michael Amir Murillo al final del partido contra Croacia. EFE/ Bienvenido Velasco

    El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, valoró el desempeño de sus dirigidos tras la derrota por 1-0 ante Croacia en el Toronto Stadium, resultado que dejó a La Roja sin opciones de avanzar a la siguiente ronda del grupo L en la Copa Mundial 2026.

    El único gol del encuentro llegó al minuto 54, cuando una acción por banda derecha terminó en un centro que Ante Budimir convirtió en el 1-0 para el conjunto europeo, en un partido de alta intensidad y gran exigencia táctica.

    A pesar del resultado, Christiansen se mostró satisfecho con la propuesta de juego de su equipo, especialmente por la capacidad de superar la presión alta inicial del conjunto croata.

    Pensaba que Croacia iba a hacer más presión. ¿Por qué no hicieron más presión? Porque nosotros tuvimos la capacidad de salir de esa presión jugando, encontrando por dentro, jugando por fuera", expresó Christiansen.

    “Cuando ves un equipo que te está saliendo bien, pues te repliegas un poco. Así que ha sido mérito nuestro el hecho de que Croacia optó por no hacer esa presión alta. Contento por cómo entendieron el partido”, añadió.

    El entrenador lamentó el resultado del compromiso, nuevamente decidido por una acción puntual, aunque resaltó la competitividad mostrada ante rivales de alto nivel como Ghana y Croacia.

    Otra vez hemos tenido la mala suerte en una jugada puntual que nos meten el gol, pero esto es fútbol y los errores se pagan en un Mundial mucho más y más si te enfrentas a una selección como Croacia”, manifestó el entrenador.

    “Pero la verdad es que es para sacarse el sombrero de esta selección que ha competido en los dos partidos que ha hecho contra Ghana y contra Croacia. Y nos queda uno más”, añadió.

    Christiansen también envió un mensaje de respaldo al grupo, destacando el nivel mostrado por los jugadores panameños en la cita mundialista y su proyección al futuro.

    “Después de estos dos primeros partidos, seguro que la gente se ha dado cuenta de que Panamá tiene grandes jugadores. Y ojalá tengan las puertas abiertas a ir a mejores ligas, mejores equipos y formarse mejor. Y aumentar esa capacidad y ese talento que tienen”, señaló Christiansen.

    “Todos se lo han ganado, no solamente Fulo sino todo el equipo. Al final hemos perdido, pero hay que ver también cómo hemos perdido, de qué manera y ante quién”, concluyó.

    Panamá, que llegó a esta Copa del Mundo por segunda vez en su historia tras su participación en Rusia 2018, suma dos derrotas por la mínima ante Ghana y Croacia, por lo que cerrará el sábado 27 de junio su participación contra Inglaterra.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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