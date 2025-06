Hernán Crespo toma el mando del São Paulo: ‘Soy el mismo que antes, pero con más herramientas’

São Paulo presentó este martes al argentino Hernán Crespo como su nuevo entrenador, quien afirmó que vuelve siendo “el mismo de antes”, aunque con “más herramientas” para afrontar su segunda etapa en el club brasileño.

En la rueda de prensa de presentación, Crespo recordó su primer paso por el equipo de la primera división brasileña, en 2021, cuando conquistó el Campeonato Paulista y rompió con una racha de nueve años sin títulos.

Crespo: “O primeiro que podemos dizer é que foi sentimento. Quando me chamaram, eu não pensei. É o São Paulo. Ponto. É ter prazer de pertencer a um lugar mágico e com muita história. Por isso me sinto muito orgulhoso de pertencer, de estar aqui. Isso para um apaixonado de futebol… pic.twitter.com/FYJjqKInfT