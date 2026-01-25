Herrera aplasta a Panamá Este y sigue en la pelea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Herrera desató una ofensiva demoledora y aplastó a Panamá Este 14-2, manteniéndose con vida en la lucha por clasificar a la Serie de 8.

La novena de Panamá Este volvió a caer este sábado en un partido que originalmente estaba programado para el martes 13 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. Su verdugo en esta ocasión fue el equipo de Herrera, que lo venció 14-2 en el Estadio Remón Cantera de Aguadulce, Coclé.

Herrera inició las anotaciones en la parte alta de la tercera entrada con un rally de cuatro carreras. Tras un out en el primer turno al bate, Juan Arosemena fue golpeado por un lanzamiento descontrolado. A eso le siguió un sencillo de Jorge Pinilla al jardín derecho, quien luego alcanzó segunda base tras un error.

En el siguiente turno, Julio Casas recibió una base por bolas intencional, llenando las bases, mientras que Adams Rodríguez reemplazó a Arosemena como corredor. Un imparable al jardín izquierdo de Miguel Gallardo produjo la primera carrera del partido, anotada por Rodríguez.

La segunda carrera, anotada por Jorge Pinilla, llegó tras un error provocado por una roleta de Eduardo Canto. El siguiente turno al bate trajo una nueva anotación, nuevamente producto de un error, esta vez del segunda base Diego Caicedo, que permitió que Johan Vásquez alcanzara primera, que Julio Casas anotara y que las bases se llenaran otra vez. La cuarta y última carrera del episodio llegó mediante una base por bolas otorgada a Jorge Cedeño, que permitió que Miguel Gallardo cruzara el plato.

Los herreranos produjeron una quinta carrera en la cuarta entrada, gracias a un sencillo de Miguel Gallardo que impulsó a Julio Casas. En el sexto episodio, anotaron dos carreras más, ambas impulsadas por un imparable al jardín central de Johan Vásquez, que trajo a casa a Jorge Pinilla y Miguel Gallardo, colocando el marcador 7-0 tras seis entradas.

La explosión ofensiva de Herrera continuó en la séptima entrada. Jorge Cedeño recibió base por bolas para iniciar el episodio, seguido de un imparable de Christian Deago. Adams Rodríguez llegó a primera por un error de Nelson Bonilla, jugada que permitió que Cedeño anotara y que Deago avanzara a tercera. Un doble de Jorge Pinilla trajo la novena carrera en las piernas de Deago.

Un par de turnos después, Miguel Gallardo conectó otro doble, impulsando las carreras de Rodríguez y Pinilla para poner el partido 11-0. En la parte baja del séptimo episodio, y al borde del abultamiento de carreras, Panamá Este logró producir sus únicas dos anotaciones. La primera llegó por medio de un doble de Alejandro Fanovich, y la segunda fue impulsada por un sencillo de Kenneth Belgrave.

Herrera, viviendo una de sus mejores noches ofensivas del torneo, añadió tres carreras más en la parte alta de la octava entrada. Las dos primeras llegaron mediante un triple de Jorge Pinilla, que impulsó las carreras de Jorge Cedeño y Christian Deago para el 13-2. La última carrera fue anotada gracias a un doble de Julio Casas, que trajo a Pinilla al plato para el 14-2 final. En la parte baja del octavo episodio, Panamá Este no tuvo respuesta y el partido terminó por abultamiento de carreras.

Con la victoria, Herrera mejoró su récord a 7-11 y se mantiene en la pelea por clasificar a la Serie de 8. Panamá Este, por su parte, quedó con marca de 10-8, ubicándose en un empate por el quinto lugar.

En otros resultados de la jornada, Panamá Oeste venció a Darién 19-5 y se aseguró terminar entre los dos primeros lugares de la temporada regular. Panamá Metro derrotó a Darién 7-2, mientras que Chiriquí Occidente blanqueó a Bocas del Toro 4-0.

Partidos de esta noche

La jornada dominguera se disputará a lo largo del territorio nacional con seis partidos, todos a partir de las 7:00 p.m., bajo el siguiente itinerario:

Darién vs. Coclé – Estadio Metetí

Panamá Este vs. Panamá Metro – Estadio Justino Salinas

Colón vs. Panamá Oeste – Estadio Rod Carew

Chiriquí vs. Bocas del Toro – Estadio Kenny Serracín

Herrera vs. Veraguas – Estadio Claudio Nieto

Los Santos vs. Chiriquí Occidente – Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández