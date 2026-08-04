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    LPF

    Herrera, Plaza Amador, Alianza y Veraguas United marcan el paso en el Apertura 2026

    La LPF arranca la temporada sin un líder claro.

    Humberto Cornejo
    Herrera, Plaza Amador, Alianza y Veraguas United marcan el paso en el Apertura 2026
    Francisco Bethancourt intenta entregar el balón en el partido contra el CAI. Foto: Cortesía/LPF

    La segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó un panorama equilibrado en ambas conferencias, con varios equipos mostrando solidez, pero sin un claro dominador tras dos fechas disputadas.

    En el estadio Agustín Muquita Sánchez, el Club Atlético Independiente (CAI) y Herrera FC firmaron un empate sin goles en un duelo intenso, en el que la falta de definición marcó el resultado.

    Aunque los Vikingos manejaron ligeramente la posesión (53%), fue Herrera el que generó mayor peligro, con siete remates totales —cinco a portería— y ocho tiros de esquina. El orden defensivo de ambos equipos evitó que el marcador se moviera, en un partido sin expulsiones y con escasas ocasiones claras.

    Con este resultado, Herrera FC se mantiene en la parte alta de la Conferencia Oeste, empatado con Veraguas United con cuatro unidades, reflejando un arranque consistente. Precisamente, el conjunto veragüense llegó a cuatro puntos tras imponerse 2-1 sobre Universitario, resultado que lo mantiene como colíder.

    Más atrás aparecen San Francisco FC y Unión Coclé, ambos con tres puntos, luego de que los coclesanos vencieran 2-1 a los Monjes en esta jornada.

    El CAI, con dos empates consecutivos, acumula dos unidades, mientras que Universitario cierra la tabla sin puntos.

    En la Conferencia Este, la lucha también está cerrada. Plaza Amador y Alianza lideran con cuatro puntos cada uno. Los Leones vencieron 2-0 a Sporting, mientras que Alianza se impuso por la mínima (1-0) al Árabe Unido.

    Tauro FC y UMECIT se mantienen invictos, aunque sin victorias, tras igualar 1-1 entre sí, sumando dos puntos cada uno. Árabe Unido y Sporting completan la tabla con una unidad.

    Goleadores

    La lucha por el goleo también empieza a tomar forma tras dos jornadas del Torneo Apertura 2026 de la LPF. Wesley Lashley (Unión Coclé), Carlos Hernández (Veraguas United), Iván Anderson (CD Universitario) y Héctor Ríos (Plaza Amador), lideran la tabla con dos anotaciones cada uno.

    Con un gol aparecen Jorlian Sánchez (Plaza Amador), Rolando Burgess (Árabe Unido), Ronaldo Dinolis, Víctor Medina y Keny Bonilla (San Francisco FC), Miguel Camargo (Veraguas United), Martín Morán (CAI), David Castillo (Herrera FC), Bayron Walters (Alianza FC) y Johused Peñalba (Tauro FC).

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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