Herrera se clasifica a la ronda semifinal del Torneo Nacional de Béisbol Infantil 2026

Los Santos y Panamá Metro se jugarán este jueves el último cupo en duelo de desempate del Grupo A de la edición 50 del Torneo Nacional de Béisbol Infantil

Las Pequeñas Ligas de Chitré aseguraron su clasificación a la ronda semifinal del Torneo Nacional de Béisbol Infantil 2026 luego de vencer 6-3 a la novena de Veraguas, en partido disputado en el estadio Andy Alonso de Parque Lefevre.

El conjunto herrerano tomó el control del encuentro desde el mismo inicio del compromiso. En la parte alta del primer episodio desataron un rally de cinco carreras que terminó marcando el rumbo del partido y encaminó su tercera victoria dentro del Grupo A del certamen.

En ese primer inning desfilaron por el plato Daniel Racero, Kheiled Ulloa, Edgar Batista, Arjen de León y Jeyden Calderón, quienes aprovecharon la ofensiva temprana para colocar rápidamente el marcador a favor de Herrera.

Ese respaldo ofensivo resultó suficiente para el trabajo del abridor Jeyden Calderón, quien además de contribuir con el bate fue pieza clave desde el montículo. El derecho lanzó cinco episodios completos en los que permitió apenas un imparable, ponchó a tres bateadores y otorgó cuatro bases por bolas, mientras concedía dos carreras.

Calderón también destacó a la ofensiva al anotar dos de las seis carreras de su equipo.

Por el lado de Veraguas, el lanzador Alexander García cargó con la derrota luego de recibir el castigo temprano en el primer episodio que terminó definiendo el encuentro.

Con el resultado, Herrera cerró la fase de grupos con cuatro triunfos en cinco juegos, suficientes para asegurar el cuarto cupo disponible hacia la ronda semifinal del campeonato infantil.

En el primer partido de la jornada, Los Santos venció 7-2 a Darién en el mismo escenario, resultado que mantiene abiertas las posibilidades de clasificación en el Grupo A.

Clasificados

Con los resultados registrados hasta el momento, cuatro equipos ya tienen asegurada su presencia en la siguiente etapa del torneo. Chiriquí (David Doleguita), Coclé (Aguadulce), Panamá Este (Pacora) y Herrera (Chitré) son los conjuntos que han sellado su pase a la ronda semifinal.

El último cupo se definirá este jueves en un partido de desempate entre Los Santos y Panamá Metro (Cerro Viento). Los metropolitanos cayeron 5-4 este miércoles ante Panamá Oeste (Barrio Colón), que se convirtió en el quinto equipo clasificado.

El compromiso de desempate está programado para disputarse a las 9:00 de la mañana en el estadio Andy Alonso de Parque Lefevre.

Martín Crespo, del comité organizador, explicó a La Prensa que el dominio solo aplica para definir posiciones entre equipos ya clasificados. En caso de ser por boleto, se juega partido de desempate.

La ronda semifinal del Torneo Nacional de Béisbol Infantil 2026 comenzará el próximo viernes con la participación de seis equipos que se enfrentarán bajo el formato de todos contra todos. Los partidos se disputarán en el estadio de Capleton, ubicado en Juan Díaz, y serán transmitidos por la señal de Únicos.

La final del torneo se jugará al mejor de tres partidos y el equipo campeón obtendrá el derecho de representar a Panamá en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas, que se celebra cada año en Williamsport, Pensilvania.