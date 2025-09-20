Panamá, 20 de septiembre del 2025

    Béisbol

    Herrera se llevó el título del Campeonato Nacional de Béisbol U10

    Humberto Cornejo
    Jugadores herreranos celebran la victoria y el campeonato. Foto: Cortesía/Fedebeis

    El equipo de Herrera se proclamó campeón del Campeonato Nacional de Béisbol U10 al derrotar este sábado 7-2 a Panamá Metro, en el complejo deportivo MVP.

    Aunque los metropolitanos no conectaron imparables, llegaron a estar arriba en la pizarra hasta la parte baja del cuarto episodio. Sin embargo, un rally de seis anotaciones cambió el rumbo del compromiso y selló el camino de los herreranos hacia el título.

    La victoria fue para Jonathan Batista, quien entró en rol de relevo y sacó un tercio de episodio sin permitir imparables ni carreras, aunque otorgó una base por bolas. En contraste, la derrota recayó en Dilhan Barría, tras aceptar dos hits y tres carreras en un tercio de labor.

    En el bateo, el cuadro interiorano mostró contundencia. Jorge Osorio brilló con el madero al irse de 3-3, todos dobles, con una empujada y una anotada. También destacaron Fernando Montenegro, quien ligó de 2-2 con una remolcada y una anotada, y Ray Flores, que cerró de 2-1 con una producida y una anotada.

    Panamá Metro, pese a no conectar hits, consiguió sumar carreras. El propio Barría llegó a anotar una de ellas.

    En el duelo por el tercer lugar, Coclé superó 6-2 a Los Santos y completó el podio del torneo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


