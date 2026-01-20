Herrera vence a Chiriquí y se mete de lleno en la pelea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Herrera aprovechó un partido reprogramado para vencer a Chiriquí en David y meterse de lleno en la lucha por los cuartos de final.

En un partido originalmente programado para el martes 6 de enero y que fue reprogramado por motivos climatológicos, la novena de Herrera venció a la de Chiriquí y se metió de lleno en la pelea por un cupo en los cuartos de final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026. El encuentro se celebró en el Estadio Kenny Serracín de la ciudad de David.

Los herreranos, que ya han sufrido dos suspensiones por cuestiones meteorológicas en lo que va de la temporada, no quisieron desperdiciar la oportunidad de recuperar un partido y salieron al terreno de juego decididos a ganar. Desde la primera entrada mostraron sus intenciones.

Herrera venció a Chiriquí por 8-4 y se prendió a la pelea por un pase a los cuartos de final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026. Cortesía: Fedebeis.

Jorge Cedeño recibió una base por bolas en el primer turno al bate del partido tras cinco lanzamientos. Luego de un ‘out’ a Julio Casas, Jorge Pinilla también se embasó por la misma vía, seguido de Omar Osorio, quien recibió la tercera base por bolas del episodio. Sin conectar un solo imparable, los visitantes colocaron dos corredores en posición de anotar.

Esto provocó que el cuerpo técnico chiricano reemplazara al lanzador Carlos González por Aldrick Martínez. Durante el turno al bate de Miguel Gallardo, quien terminó ponchándose, Jorge Cedeño anotó producto de un lanzamiento descontrolado.

Martínez otorgó luego un boleto a Carlos Casas, siendo esta la cuarta base por bolas del episodio. En el siguiente turno, un sencillo de Johan Vásquez impulsó la carrera de Jorge Pinilla, aunque la entrada terminó cuando Omar Osorio fue atrapado en el plato.

Chiriquí respondió con tres carreras en la parte baja de la segunda entrada. La primera llegó tras un toque de sacrificio de Hilder Miranda, quien alcanzó segunda por un error defensivo que permitió que Henry Pinzón anotara.

Luego, un ‘out’ de sacrificio de Joel Rodríguez llevó a Alexis Quintero al plato para igualar las acciones. Tras un ponche y dos bases por bolas, los chiricanos tomaron ventaja con otro lanzamiento descontrolado, que permitió la anotación de Hilder Miranda. Emanuel Herrera logró frenar el daño ponchando a Jayko Medina.

Herrera retomó la ventaja en la parte alta del cuarto episodio con un rally de tres carreras. El empate llegó tras una base por bolas con las bases llenas que impulsó a Adams Rodríguez. Luego tomaron la delantera cuando Miguel Gallardo fue golpeado por un lanzamiento, trayendo al plato a Julio Casas, seguido de otro pelotazo a Carlos Casas, que permitió la quinta carrera herrerana en las piernas de Jorge Pinilla.

Los herreranos volvieron a producir en la parte alta del quinto episodio, anotando dos carreras más. La ofensiva inició con tres sencillos consecutivos de Adams Rodríguez, Eduardo Canto y Jorge Cedeño, que llenaron las bases rápidamente.

Rodríguez anotó la sexta carrera tras un ‘fly’ de sacrificio de Julio Casas, y luego Jorge Pinilla impulsó a Eduardo Canto con otro ‘fly’ de sacrificio, cerrando el episodio.

Chiriquí descontó en la parte baja del séptimo, cuando un sencillo de Jayko Medina llevó a Joans Montenegro al plato. Con el marcador 7-4, Herrera aseguró la victoria en la novena entrada con un sencillo de Randolph Bernal, que impulsó la carrera de Adams Rodríguez.

Con este triunfo, Herrera mejora su récord a 6-7, colocándose en posición de cuartos de final y a medio juego del triple empate por el quinto lugar entre Panamá Metro, Los Santos y Chiriquí Occidente.

Partidos de esta noche

El béisbol juvenil vuelve a su plenitud esta noche con una cartelera de seis partidos, todos a partir de las 7:00 p.m., bajo el siguiente itinerario:

Bocas del Toro vs. Coclé – Estadio Calvin Byron

Chiriquí vs. Colón – Estadio Kenny Serracín

Chiriquí Occidente vs. Darién – Estadio Glorias Deportivas

Panamá Metro vs. Los Santos – Estadio Rod Carew

Panamá Oeste vs. Veraguas – Estadio Justino Salinas

Herrera vs. Panamá Este – Estadio Claudio Nieto