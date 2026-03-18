Herrera vence a Coclé y sigue con vida en semifinales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Herrera superó a Coclé en el desempate semifinal y enfrentará a Chiriquí por el último cupo a la final del Nacional Infantil.

Herrera dio el primer golpe en la jornada de desempates de la ronda semifinal del Torneo Nacional de Béisbol Infantil 2026, al derrotar 5-1 a Coclé este miércoles en el estadio de Capleton, en Juan Díaz.

El conjunto herrerano aprovechó los errores defensivos y capitalizó sus oportunidades ofensivas para imponerse en un partido clave que lo mantiene en la pelea por el pase a la serie final.

La novena de Chitré tomó ventaja desde temprano. En el cierre del primer episodio, Daniel Macero anotó la primera carrera tras un error defensivo en una roleta de Jayden Calderón, colocando el 1-0 en la pizarra.

El encuentro se mantuvo cerrado en los primeros innings, pero Herrera rompió el partido en el cuarto episodio con un rally de cuatro carreras.

En ese tramo anotaron Macero, Edgar Batista, Jorge Rodríguez y Jayden Calderón, ampliando la ventaja a 5-0 y marcando el rumbo del compromiso.

Coclé intentó reaccionar en el quinto episodio, cuando la “Leñita Roja” descontó una carrera y colocó dos corredores en base sin outs, generando una amenaza importante.

Sin embargo, el pitcheo herrerano respondió en el momento clave, evitando más daño y manteniendo el control del partido.

Arjen De León completó las seis entradas para Herrera ante Coclé. LP / Guillermo Pineda.

Desde el montículo, Arjen de León fue determinante. El derecho completó los seis episodios, permitió cuatro imparables, concedió una base por bolas y ponchó a tres bateadores, liderando la victoria.

Con este resultado, Herrera avanza al siguiente partido de desempate, que se disputará a segunda hora en el mismo escenario.

En ese duelo, los herreranos se enfrentarán a Chiriquí por el último boleto a la serie final.

El ganador avanzará para medirse a Panamá Oeste en la serie por el campeonato nacional, que se jugará al mejor de tres partidos y definirá al representante panameño en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas en Williamsport.

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