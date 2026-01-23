Herrera y Los Santos, obligados a ganar en el Clásico de Azuero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Herrera y Los Santos se enfrentan en un Clásico de Azuero marcado por urgencias, bates apagados y la necesidad de reaccionar antes de los cuartos de final.

Las novenas de Herrera y Los Santos se verán las caras este viernes en un Clásico de Azuero con no solo el orgullo regional en disputa, sino también la necesidad de triunfar y enderezar el camino de ambos equipos de cara a la recta final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. El partido se celebrará en el Estadio Claudio Nieto de Monagrillo, en la provincia de Herrera.

En el béisbol, todo puede cambiar de un momento a otro sin previo aviso. La semana pasada, para Los Santos, todo parecía color de rosas: entre el domingo 11 y el sábado 17 de enero disputaron seis partidos, ganaron cinco y perdieron solo uno.

El domingo 11 vencieron a los bicampeones defensores de Coclé por 7-5; el martes 13 vapulearon a Colón 12-1; el miércoles 14 derrotaron a Darién 7-6; el viernes 16 repitieron la dosis ante los darienitas, esta vez 10-0; y el sábado 17 volvieron a vencer a Colón, 8-5. Su única derrota en ese lapso fue el lunes 12 ante Panamá Este por 12-2.

Sin embargo, sus fortunas cambiaron por completo esta semana. Los santeños ligaron tres derrotas consecutivas entre domingo y miércoles. Primero fueron blanqueados 7-0 por Coclé, luego 1-0 por Panamá Metro y finalmente cayeron 5-1 ante Panamá Oeste.

El gran cambio ha sido evidente: los bates se silenciaron y la defensa no logró compensar. En los últimos 27 episodios, Los Santos solo ha podido anotar una carrera. Esa anotación, frente a Panamá Oeste en la parte baja del tercer episodio del miércoles, cortó una racha de 20 entradas consecutivas sin anotar.

Si Los Santos quiere cambiar su suerte, clasificar a cuartos y competir seriamente en la siguiente fase, deberá realizar ajustes urgentes en ambos lados del montículo.

Herrera, su rival de turno, llega con una urgencia similar. Los herreranos han tenido una temporada de altibajos constantes, una inconsistencia que se ha acentuado en la última semana.

Entre el miércoles 14 y el miércoles 21, Herrera ganó dos partidos y perdió cuatro. Cuando logró imponerse fue gracias a una respuesta ofensiva contundente, ya que la defensa ha tenido serios problemas para sostener resultados.

En esos seis encuentros, Herrera recibió 43 carreras y anotó 29. De esas, 15 llegaron en una sola derrota, el 15-3 ante Panamá Metro el miércoles 21. Incluso en su victoria 9-8 sobre Colón, la defensa los puso contra las cuerdas y solo un rally de tres carreras en la parte baja del décimo episodio les permitió quedarse con el triunfo.

Si los herreranos desean mantenerse en la pelea por los cuartos de final y mejorar su posición de cara a la siguiente fase, las mejoras defensivas no pueden esperar más.

Tanto Herrera como Los Santos necesitan ganar esta noche: para recuperar confianza, revivir aspiraciones y empezar a construir el camino hacia lo que se definirá en las próximas semanas.

Jornada reducida en el béisbol nacional

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil tendrá una jornada reducida este viernes, con la disputa de tres partidos, todos programados para las 7:00 p.m., bajo el siguiente itinerario:

Coclé vs. Panamá Este – Estadio Remón Cantera

Herrera vs. Los Santos – Estadio Claudio Nieto

Chiriquí vs. Veraguas – Estadio Julio Goff