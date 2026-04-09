Panamá, 09 de abril del 2026

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    VIOLENCIA EN EL DEPORTE

    Hincha muere tras disturbios en Junior vs. Palmeiras

    Un hincha murió tras disturbios en Cartagena luego del Junior vs Palmeiras, en una jornada marcada por violencia, amenazas y operativos policiales.

    EFE
    Hincha muere tras disturbios en Junior vs. Palmeiras
    Jermein Peña (i) de Junior disputa el balón con Maurício Magalhães de Palmeiras este miércoles, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Junior y Palmeiras en el estadio Olímpico Jaime Morón en Cartagena (Colombia). EFE/ Ricardo Maldonado

    Un hincha fue asesinado en disturbios ocurridos en Cartagena de Indias el miércoles por la noche tras el partido entre el Junior de Barranquilla y el club brasileño Palmeiras por la fase de grupos de la Copa Libertadores, confirmaron este jueves las autoridades.

    La víctima fue Gabriel Acosta, un joven de 31 años, oriundo de Cartagena y miembro de una barra del Junior en la ciudad, quien falleció tras recibir múltiples heridas con arma blanca en plena calle durante un ataque perpetrado por dos hombres en motocicleta.

    Lastimosamente una persona perdió la vida (...) vamos a ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos”, dijo el comandante de la Policía metropolitana de Cartagena, quien explicó que se incautaron más de 500 armas blancas.

    Según medios locales, al parecer los disturbios fueron protagonizados por hinchas del Real Cartagena.

    El encuentro se disputó en Cartagena debido a las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla.

    Desde horas antes del encuentro aparecieron mensajes amenazantes contra hinchas del Junior, incluidos carteles con la frase “muerte al tiburón”.

    Los vamos a tratar como delincuentes que se disfrazan de hinchas”, expresó el secretario del Interior de Cartagena.

    Hernández agregó que la jornada dejó a tres personas heridas y que no hubo vandalismo al transporte público.

    Ese ambiente contrasta con el recibimiento festivo al Palmeiras.

    El partido terminó empatado 1-1, con gol de Teófilo Gutiérrez y empate de Ramón Sosa.

    EFE

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