Histo7ia: el camino de Alcaraz hacia la inmortalidad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Desde su primer título hasta el más reciente, el camino de Alcaraz hacia siete Grand Slams ha sido uno de los ascensos meteóricos más impactantes en la historia del tenis.

Este domingo se coronó un nuevo campeón masculino del Abierto de Australia. Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, venció a Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 para conquistar su séptimo título de Grand Slam y completar la colección de los cuatro grandes con apenas 22 años.

Más allá del trofeo en Melbourne, el logro es el resultado de un proceso extraordinario. Cada uno de sus seis títulos previos construyó un escalón distinto: carácter en Nueva York, valentía en Londres, madurez en París y autoridad de regreso en Estados Unidos. Australia fue la última pieza de un rompecabezas que comenzó tres años atrás.

A continuación, el repaso de ese camino que hoy lo tiene en la cima del tenis mundial.

US Open 2022: nace una leyenda

Alcaraz llegó al Abierto de Estados Unidos de 2022 como número 3 del ranking tras una temporada de ensueño. Ese año había ganado en Río de Janeiro, Miami, Barcelona y Madrid, donde venció a Rafael Nadal y Novak Djokovic en su camino al título.

Su paso por el US Open fue arduo y exigente. Tras superar las primeras tres rondas en sets corridos, los obstáculos comenzaron en octavos de final. Allí enfrentó al croata Marin Cilic, campeón del torneo en 2014, en un duelo de cinco sets que puso a prueba su resistencia física y mental.

El verdadero punto de quiebre llegó en cuartos de final ante Jannik Sinner. En un partido que fue una montaña rusa de principio a fin, Alcaraz salvó un ‘match point’ y terminó imponiéndose en un quinto set eléctrico. .

En semifinales derrotó al favorito local Frances Tiafoe, también en cinco sets, y en la final superó al noruego Casper Ruud en cuatro sets. Con ese triunfo, se convirtió en el campeón de Grand Slam más joven desde Nadal en 2005, en el ganador más precoz del US Open desde Sampras en 1990 y en el número 1 del mundo más joven de la historia, destronando a Lleyton Hewitt.

Wimbledon 2023: el primer batacazo

Luego de ser campeón en Nueva York, Alcaraz se perdió el Abierto de Australia de 2023 por lesión y cayó ante Djokovic en las semifinales de Roland Garros. Llegó a Wimbledon como primer preclasificado, pero no como máximo favorito.

Tras un camino sólido, se citó en la final con el siete veces campeón Novak Djokovic. El primer set fue un golpe de realidad: 6-1 para el serbio. Pero el español reaccionó, ganó un tiebreak memorable y terminó imponiéndose en cinco sets.

Se convirtió en el primer campeón de Wimbledon fuera de Federer, Nadal, Djokovic y Murray desde 2002, un triunfo que confirmó el cambio generacional.

Roland Garros 2024: el cumplimiento de un sueño

Alcaraz llegó a París como tercero del ranking y entre los grandes candidatos. Perdió un solo set hasta semifinales, donde superó a Jannik Sinner en cinco parciales.

En la final ante Alexander Zverev volvió a remontar: tras ceder dos sets, impuso su físico y agresividad para ganar 6-1 y 6-2 los parciales decisivos. Era su primer Roland Garros y el sueño de infancia de emular a Rafael Nadal.

Wimbledon 2024: la reválida

Un año después regresó a Londres como campeón defensor. Sufrió ante Tiafoe y Humbert en tercera y cuarta ronda, pero creció en las rondas finales.

La final repitió el duelo con Djokovic y esta vez el guion fue opuesto: victoria contundente en sets corridos (6-2, 6-2, 7-6) para su cuarto Grand Slam.

Roland Garros 2025: milagro en París

El torneo de 2025 fue el capítulo más dramático de su carrera. Alcaraz llegó como campeón defensor y se encontró en la final con Jannik Sinner, número 1 del mundo y ganador de los dos grandes previos.

El italiano tomó ventaja de dos sets (6-4 y 7-6) y dejó al español contra las cuerdas. Nunca antes Alcaraz había remontado un 0-2 en un Grand Slam.

El tercer parcial fue una batalla: tomó 4-1, Sinner igualó 4-4 y el murciano volvió a quebrar para forzar un cuarto set.

Allí el drama alcanzó su punto máximo. Sinner sirvió 5-3 y tuvo tres puntos de campeonato. Alcaraz los salvó todos, ganó tres juegos seguidos y se llevó el tiebreak 7-3. El quinto set desembocó en un desempate a 10 puntos y el español fue implacable: 10-2 tras 5 horas y 29 minutos, la final más larga de su vida y una de las más memorables de la era moderna.

US Open 2025: dominio total

Alcaraz llegó al último grande del año con la posibilidad de recuperar el número 1. Lo hizo de manera impecable: alcanzó la final sin perder un solo set.

Allí volvió a enfrentar a Sinner y lo venció 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 para conquistar su sexto Grand Slam y regresar a la cima del ranking mundial en el escenario donde lo hizo por primera vez.

Australia 2026: el cierre del círculo

En Melbourne completó la colección. La victoria ante Djokovic le permitió convertirse en el jugador masculino más joven en ganar los cuatro grandes y en llegar a siete títulos.

Habiendo conquistado ya todas las superficies y todos los grandes, este año debería llegar como favorito a todos los torneos de grand slam. Además, está a la mitad del camino de ganar los cuatro grandes de forma consecutiva. Lo que ha quedado claro, es que Alcaraz dejará mucho de qué hablar en los años que aún están por venir.