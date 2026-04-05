Historia de disciplina: panameño logra por segunda vez las seis grandes maratones del mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Rodolfo López Lassonde completó la hazaña al finalizar la Maratón de Tokio, reafirmando una trayectoria marcada por la disciplina, la constancia y la superación personal.

El panameño Rodolfo López Lassonde sigue dando pasos importantes en su carrera como maratonista, al completar por segunda ocasión el prestigioso circuito Six Star, tras finalizar la maratón de Tokio, sumando así un nuevo capítulo a una historia marcada por la disciplina, la perseverancia y el crecimiento personal.

Con esta hazaña, Rodolfo reafirma su paso por las seis grandes maratones del mundo —Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York—, en un logro que trasciende tiempos y posiciones y que pone en valor el proceso detrás de cada kilómetro recorrido.

“Es un logro personal, que me llena de mucha satisfacción, ya que fue un proceso de varios años, con una preparación ardua. No soy un atleta, por decirlo así élite, soy un atleta aficionado", expresó Rodolfo en la entrevista a La Prensa.

“Esto significó un logro por el hecho de que fue un proceso de autoconocimiento o autodescubrimiento mío en cuanto a mis capacidades físicas y mentales”, añadió.

Rodolfo López Lassonde con sus dos medallas del Six Star. Foto: Cortesía

Lejos de centrarse únicamente en el resultado, el corredor destacó el aprendizaje que le dejó esta segunda vuelta, en la que elevó el nivel de exigencia con una preparación estructurada y consciente de sus límites.

“Tenía una guía profesional mucho más específica, el entrenamiento era un poco más exigente. Esto te lleva a un autocontrol mental y logras conocer tus límites. Entonces, la diferencia se marcó en cuanto al nivel y a la exigencia de entrenamiento que me propuso hacer en esta segunda vuelta", manifestó el atleta.

Rodolfo López Lassonde junto con su entrenador Miguel Ponte. Foto: Cortesía

Detrás de este logro también hubo un equipo de trabajo clave, encabezado por su entrenador Miguel Ponte, junto a Fernando Mendoza en la preparación física, quienes guiaron un proceso intenso de entre cuatro y seis meses, con jornadas que combinaban sesiones de carrera y fortalecimiento muscular.

Durante la competencia en Tokio, Rodolfo vivió uno de los momentos más desafiantes en los kilómetros finales, donde el desgaste físico se mezcla con la fortaleza emocional.

“Durante la carrera te pasan tantas cosas emotivas, de sufrimiento también, pero ya cuando estás enfocado en que quieres cumplir un objetivo, vas dándole kilómetro a kilómetro hasta cuando ya enfocas la meta a unos 200 metros y dices: 'Dios, gracias, lo vamos a lograr’. Una vez que cruzas esa meta, agradeces nuevamente a Dios”, señaló Rodolfo.

“Digamos que en Tokio, en específico, el tramo más difícil fue del 30 en adelante, porque es una ruta en donde vas y vienes. Pero ya una vez superado el 35, dije, bueno, aquí hay que darle y llegar a esos 42 sin ningún tipo de problema”, añadió.

Rodolfo López Lassonde en la Maratón de Japón. Foto: Cortesía

Con el objetivo cumplido por segunda vez, el atleta ya mira hacia nuevos retos dentro del mundo del maratón, con la expansión del circuito internacional, que suma nuevas sedes como Sídney, Ciudad del Cabo y Shanghái.

“Hay tres que están nuevas, que digamos que podíamos empezar una tercera ronda con esas tres que están adicionando”, expresó.

Más allá de los grandes escenarios, su mensaje destaca la disciplina y el compromiso como motores del éxito.

“Te comprometes contigo mismo, formas esos buenos hábitos que te lleven a una disciplina. Disciplina que te va a llevar a lograr ese objetivo que quieras, ya sean cinco kilómetros, diez kilómetros. Lo importante aquí es que te comprometas contigo mismo, que cumplas contigo mismo. La competencia es contigo mismo”, concluyó.