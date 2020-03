Histórica decisión: Declaran desierto el torneo Apertura 2020 de la LPF

Finalizado y sin equipo campeón.

Así quedará en la historia el torneo Apertura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Pedro Gordón, segundo vicepresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), confirmó la decisión de declarar el torneo Apertura como desierto en una medida sin precedente en la historia del fútbol panameño no aficionado.

Gordón mencionó que la decisión fue tomada el pasado viernes en una reunión con los representantes de los clubes de la LPF, teniendo en cuenta la situación cada vez más alarmante del coronavirus, que ya llegó a los 200 casos positivos en Panamá.

Recordemos que la Fepafut ya había tomado la determinación de dar por finalizado el torneo Apertura 2020 en un anunció hecho público el pasado 17 de marzo que situó al fútbol panameño como la primera liga en Centroamérica de dar por concluida su competición.

La decisión de declarar el torneo desierto fue la primera de este tipo, desde la creación de la primera liga no aficionada con el Anaprof en 1988.



El anuncio, si bien puso punto final a la LPF, todavía dejaba muchas preguntas de tipo deportiva todavía en el aire.

Preguntas cómo, ¿quién quedaba campeón?, ¿qué pasaba con los puntos para el ascenso y descenso de final de año? y ¿qué equipos clasificarían a la Liga Concacaf?

Estas respuestas, según la federación, iban a ser anunciadas próximamente.

“Las decisiones deportivas relacionadas con esta medida serán analizadas y se comunicarán una vez el Comité Ejecutivo haya tomado una determinación al respecto”, comunicó la Fepafut.

Anuncio Importante



Tras un profundo análisis y con el objetivo de salvaguardar la salud de nuestros futbolistas y la de todos aquellos que son parte de nuestro fútbol profesional, se da por finalizado el torneo Apertura 2020.



Más información:https://t.co/IJbWIcHPmZ — Liga Panameña Fútbol (@LPFpanama) March 17, 2020

Y sobre estas respuestas, Gordón ya adelantó la primera decisión en relación con el tema del campeón al declararlo desierto.

El torneo Apertura llevaba 8 fechas disputadas antes de que fuera dado por finalizado con el Universitario como líder con 18 puntos, seguido del Tauro FC con 17.

Más preguntas

Las otras interrogantes, dijo el miembro del Comité Ejecutivo, serán respondidas en futuras reuniones.

Se espera que los dirigentes del fútbol panameño se vuelvan a reunir este martes 24 de marzo.

El encargado de la parte del fútbol profesional en la Fepafut adelantó que ya existen varias hipótesis para definir los clasificados a los torneos internacionales como la posibilidad de jugar un torneo corto entre los equipos con opciones, a jugarse durante la fase de pretemporada.

No obstante, aclaró que estos temas todavía se tenían que discutir para poder definir una posición final.

Hasta el momento, el Tauro FC, como campeón del pasado torneo Apertura 2019, sería el único clasificado de forma oficial a la Liga Concacaf. Faltaría determinar el nombre de los dos cupos restantes.





¿Y los salarios?

Por otra parte, otro tema que genera preocupación es el de los salarios.

Gordón mencionó que ya hablaron con los jugadores y que la gran mayoría entendió la situación sin precedentes que se encuentra el mundo por la enfermedad.

“Estamos ante un estado de emergencia. Tenemos muchos agremiados que la están pasando mal y estamos buscando otras alternativas de generar ingreso para poder ayudarlos”. Juan Ramón Solís, presidente de Afutpa

El dirigente indicó que están cerca de llegar a un acuerdo tanto con jugadores como miembros de los cuerpos técnicos.

“Los jugadores van a quedar protegidos", aseguró Gordón. “El acuerdo es bastante justo para ambas partes y estamos trabajando en conseguirle otros aportes para queden protegidos”, agregó.

Además de los aportes de los clubes, Gordón señaló que estaban trabajan en conseguir otros aportes que todavía no podía adelantar.

Sobre esta medida, Juan Ramón Solís, presidente de la Asociación Profesional de Futbolistas de Panamá (Afutpa), aclaró que ellos no habían llegado a “ningún acuerdo” con la federación.

Solís mencionó que ellos habían recibido la propuesta por parte de los clubes de pagar el 50% de los salarios, a lo que ellos se opusieron.

El dirigente mencionó que ellos lanzaron una contra propuesta del 70%, a lo que la Fepafut no aceptó.

El presidente de Afutpa recalcó que no es que no estaban de acuerdo con el 50%, sino que no aceptaban algunas de las condiciones impuestas por la federación.

En este sentido, también mencionó que se oponían a que la federación estableciera el monto definitivo del 50% del salario como cifra a pagar para todos los clubes, sin poder negociar.

Es por esto que, en este momento, tanto clubes como jugadores se encuentran negociando de forma interna, partiendo del mínimo que es el 50% de los salarios, explicó Solís.

“Estamos ante un estado de emergencia”, recalcó. “Tenemos muchos agremiados que la están pasando mal y estamos buscando otras alternativas de generar ingreso para poder ayudarlos”.