FEPAFUT homenajea a pioneros de ‘la sele’ a 50 años de su primera eliminatoria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fepafut rindió tributo a la generación que disputó el primer partido eliminatorio mundialista en 1976, destacando su legado en el crecimiento del fútbol panameño.

El fútbol panameño ha experimentado un crecimiento enorme, logrando dos clasificaciones a Copas del Mundo en los últimos 10 años. Antes del momento de éxito que atraviesa la selección hoy en día, hubo una generación que será recordada como la pionera del camino mundialista del país.

El pasado 7 de abril, la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) realizó un homenaje a los jugadores que formaron parte del histórico primer partido eliminatorio mundialista, para conmemorar los 50 años de este hecho que muchos consideran un antes y un después para el fútbol de Panamá.

La noche fue un tributo a aquellos futbolistas que se enfrentaron a Costa Rica y, viniendo de abajo en el marcador, lograron una victoria 2-1 en el antiguo estadio Revolución aquel 4 de abril de 1976.

El once inicial panameño en ese encuentro histórico estuvo conformado por Edilberto Toro Aguirre, Elías Morales, Nivaldo Acuña, Normando Chichi Navarro, Manlio Bernal, Luis Ortega, Virgilio Viyín Vásquez, Néstor Hernández, Luis Ernesto Cascarita Tapia, Simeón Grillo Escobar y Agustín Muquita Sánchez. Federico Fredy Pinzón ingresó como suplente y fue el autor del gol de la victoria.

El presidente encargado de la Fepafut, Fernando Arce, destacó que ese grupo sentó las bases para el desarrollo del fútbol en el país, subrayando la importancia de mantener vivo su legado para las futuras generaciones.

“Tenemos más de 160 jugadores en el extranjero hoy llevando el nombre de Panamá en alto, y eso es parte del crecimiento que comenzó con el trabajo que hicieron estas glorias del fútbol panameño que celebramos hoy”, expresó Arce.

En el homenaje estuvieron presentes jugadores como Nivaldo Acuña y Fredy Pinzón, entre otros. También asistieron familiares de futbolistas fallecidos como Elías Morales y Luis Cascarita Tapia.

Por su parte, el actual seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, valoró el aporte de aquella generación, señalando que “quienes inician algo siempre deben ser recordados”, y enfatizó que fueron un grupo que impulsó el fútbol en una época dominada por el béisbol.