    Eliminatorias

    Honduras vs. Haití: El liderato del grupo C se disputa en Tegucigalpa

    EFE
    Reinaldo Rueda está en su segundo periodo con la selección de Honduras. Foto. Tomada de @FFH_Honduras

    Honduras y Haití se jugarán el lunes el liderato del grupo C en el cuarta jornada de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026, en un duelo entre rivales directos al que llegan empatados con cinco puntos cada uno.

    La selección haitiana es líder del grupo por mejor diferencia de goles, uno más que la hondureña, que de local viene de empatar en la tercera fecha 0-0 contra Costa Rica.

    Los haitianos, que ya llegaron a Tegucigalpa, la capital hondureña donde se disputará el partido, se sienten animados por el triunfo de 0-3 que lograron de visita ante Nicaragua, que se ha quedado en el camino, dando la pelea, en un nuevo intento por clasificar a un mundial.

    El empate en casa ante Costa Rica le dejó un sabor a derrota a Honduras, que contra Haití saldrá resuelta a ganar y a la espera de los dos juegos como visitante, en noviembre, cuando se definirá el primer lugar del grupo C que clasificará de manera directa al Mundial de 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Sus rivales en noviembre serán Nicaragua y Costa Rica.

    El entrenador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, con quien los catrachos lograron la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, atribuyó el empate con Costa Rica a la defensa cerrada de los ticos y a la ausencia de algunos de los mejores jugadores del país.

    Pese al empate contra Costa Rica, Rueda elogió el desempeño de Honduras y abogó por un triunfo ante Haití, este lunes.

    Sobre el juego contra Haití, el centrocampista hondureño Jorge Álvarez dijo a los periodistas que saldrán “a ganar sí, o sí”, por lo que buscarán un partido “más intenso” que el mostrado ante Costa Rica, ante un rival caribeño que “es difícil”.

    Añadió que un triunfo ante Haití le permitiría a Honduras alejarse un poco de sus rivales.

    El mejor escenario para Honduras sería ganarle a Haití y que Costa Rica, que ha sumado tres puntos en tres juegos, empatara con Nicaragua, que acumula uno.

    Probables alineaciones:

    Honduras: Édrick Menjívar; Andy Najar, Getsel Montes, Julián Martínez, Joseph Rosales; Deiby Flores, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Luis Palma, Romell Quioto y Anthony Lozano.

    Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Markhus Lacroix, Jean-kevin Duverne; Jeanricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Josue Jeremie Casimir, Ruben Providence; Franztdy Pierrot y Duckens Nazon.

    Árbitro: Oshane Nation.

    Estadio: Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

    Hora: 7:00 p.m.

    EFE

    Agencia de noticias

