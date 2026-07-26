Hora cero: Panamá inicia el camino a su octavo mundial sub-20

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Selección Sub-20 de Panamá debuta este domingo ante Canadá en Puebla, con la misión de avanzar al Mundial de la categoría de 2027

Llegó la hora de la verdad. Después de semanas de preparación, partidos de entrenamiento y ajustes en territorio mexicano, la Selección Sub-20 de Panamá está lista para iniciar el desafío que puede marcar el futuro de una nueva generación de futbolistas.

El camino hacia la octava participación panameña en una Copa Mundial Sub-20 comienza este domingo 26 de julio frente a Canadá, en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, en el estreno del Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026.

El pitazo inicial está programado para las 3:00 p.m. hora de Panamá (2:00 p.m. hora local), en un duelo correspondiente al Grupo C, donde también aparecen Honduras y Jamaica.

El objetivo está claramente definido: conseguir uno de los cuatro boletos que entrega el torneo regional para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Panamá llega a esta competencia con la ilusión de extender una historia que comenzó en Emiratos Árabes Unidos 2003 y que ha tenido presencia en siete mundiales de la categoría: Países Bajos 2005, Canadá 2007, Colombia 2011, Nueva Zelanda 2015, Polonia 2019 y Chile 2025.

Ahora, una nueva generación busca escribir su propio capítulo.

El técnico Mike Stump, quien ya llevó a Panamá a un Mundial Sub-17 en Indonesia 2023, tiene bajo su mando un grupo conformado por 21 jugadores provenientes de la Liga Panameña de Fútbol, Liga Prom y clubes internacionales.

La convocatoria combina experiencia en primera división local con futbolistas que han tenido procesos en el extranjero. Entre los legionarios aparecen los volantes Gino Sasso, Moisés Richards, Raheen Cuello y Ernesto Gómez, además del atacante Gerson Gordón.

Sin embargo, Panamá no podrá contar con algunos jugadores que militan fuera del país como Kadir Barría, del Botafogo de Brasil; Josué Vergara, del KAA Gent de Bélgica; Jaime Pacheco, del FK DAC de Eslovaquia; y Mijahir Jiménez, del New York Red Bulls de Estados Unidos.

Durante las últimas semanas, Stump y su cuerpo técnico trabajaron en territorio panameño y posteriormente trasladaron su campamento a México, donde completaron una preparación de 12 días en Pachuca.

El equipo cerró esa etapa este viernes y se trasladó a Puebla, sede de sus tres encuentros de la fase de grupos. La última práctica antes del debut está programada para este sábado en las canchas ubicadas a un costado del Estadio Universitario BUAP.

“Para nosotros es una linda oportunidad para mostrar lo que tiene Panamá”, señaló Stump durante la preparación del equipo. El entrenador destacó la importancia de aprovechar el torneo como una vitrina para demostrar el trabajo desarrollado entre los clubes y las selecciones nacionales.

El debut ante Canadá será el primer examen de una fase de grupos donde Panamá tendrá poco margen de error. Después del estreno, los panameños enfrentarán a Jamaica el miércoles 29 de julio y cerrarán la primera ronda el sábado 1 de agosto frente a Honduras.

El formato establece que los dos mejores equipos de cada grupo y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final. A partir de esa instancia comenzará la etapa definitiva: los cuatro semifinalistas serán los clasificados al Mundial Sub-20 de 2027.