Hossam Hassan: ‘El resultado se vio influido por factores internos y externos’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico de Egipto criticó al árbitro François Letexier tras la derrota ante Argentina y aseguró que las decisiones arbitrales influyeron en la eliminación del Mundial 2026.

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassam, se mostró muy crítico con el árbitro del partido contra Argentina, por los octavos de final del Mundial 2026, que se saldó con la eliminación de los faraones, asegurando que influyó en el resultado.

“El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro”, comenzó diciendo Hassam en la rueda de prensa posterior al encuentro.

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“Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro”, agregó el técnico egipcio.

Argentina eliminó a Egipto por 3 a 2 después de remontar los dos goles de desventaja en los últimos 14 minutos.

Sin embargo, el combinado africano vio anulado uno de sus goles por una falta al inicio de la jugada, y reclamó una infracción similar antes del tercer tanto argentino.

“Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta”, lamentó sobre el gol de la victoria de Argentina.

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“Nos merecíamos esta victoria, (...) creo que el impacto de este resultado va mucho más allá de la derrota en sí, porque no hemos visto ni respeto ni Juego Limpio”, añadió Hassan.

Además, aclaró que al término del encuentro le dijo al colegiado, François Letexier, que había sido injusto.

“Pensaba que tal vez él ocultaba algo, que quizás tenía algo que esconder. Quien tiene algo que ocultar a veces no logra esconderlo del todo, y eso fue exactamente lo que sentí durante aquella conversación”, continuó.

Hassan concluyó su comparecencia con la promesa que no verá el resto de partidos del Mundial, a modo de protesta.

“No voy a seguir, y se lo prometo, desde el momento en que regrese, los partidos de esta Copa Mundial de la FIFA. Es mi lucha interna, mi objeción personal, mi propia manera de alzar la voz y de mantenerme firme. No voy a ver ni un solo partido más de este torneo”, sentenció.