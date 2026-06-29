Houston acoge el desenlace en la vida real del anime 'Oliver y Benji'

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Brasil y Japón se enfrentan este lunes en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un cruce que servirá para dar un final en la vida real al exitoso anime deportivo ‘Campeones: Oliver y Benji’ (‘Captain Tsubasa’).

El último episodio del tramo ‘Campeones: Hacia el Mundial’ dejó a los millones de seguidores de la mítica serie de dibujos animados con la miel en los labios hace más de dos décadas.

La entrega concluyó justamente antes del pitido inicial de un partido mundialista entre la selección japonesa, liderada por Oliver Atom, y la Canarinha.

Un final abierto con las espadas en alto cuyo desenlace se podrá ver en el NRG Stadium de Houston a partir de las 12.00 hora local (17.00 GMT) de este lunes.

20 años después

Brasil vs Japón

"Súper Campeones " pic.twitter.com/EyVbeRmvJj — Raquel Da Silva (@raquel_da) June 29, 2026

Los paralelismos entre el cruce de la vida real y el anime basado en el manga de Yōichi Takahashi han proliferado en los últimos días en las redes sociales.

‘Campeones: Oliver y Benji’, conocida como ‘Supercampeones’ en Latinoamérica, marcó a varias generaciones de niños que se pegaron a la televisión para ver las aventuras de Oliver Atom, un niño japonés que sueña con triunfar en el fútbol.

Se estrenó hace más de cuatro décadas, pero todavía hoy continúa siendo una marca reconocible y una fuente de explotación comercial.

El anime llamaba la atención por las jugadas hiperbólicas que desafiaban las leyes de la gravedad, los terrenos de juego que parecían no tener fin y los goles imposibles a velocidades supersónicas en los que la pelota, en ocasiones, rompía la red de la portería.

Brasil, de donde bebió el fútbol japonés para profesionalizarse, juega además un papel fundamental en la formación de Oliver Atom.

De hecho, el mentor de Oliver es un exjugador brasileño de ascendencia nipona: Roberto Sedinho, quien se tuvo que retirar de manera precoz por un problema ocular.

Lo mismo le pasó en la vida real a Eduardo Gonçalves de Andrade, más conocido como ‘Tostão’ y campeón mundial en México 1970 al lado de Pelé. El habilidoso mediapunta tuvo que colgar las botas a los 26 años por un doble desprendimiento de retina.

Por otro lado, el fútbol eléctrico de los samuráis azules no se entendería sin la aportación de Brasil. Uno de los primeros futbolistas en desembarcar en el país asiático fue Sérgio Echigo, quien jugó en el Corinthians con el campeón mundial Rivellino y pasó a la historia como el inventor del regate conocido como “elástica”.

De ascendencia japonesa, fue contratado por Yanmar y acabó jugando en el equipo del fabricante de motores diésel y máquinas agrícolas al final de la década de los 60.

El gran flujo de brasileños hacia el fútbol nipón tuvo lugar, sin embargo, a finales de los 80, en el marco de un plan para profesionalizar el fútbol del país con la técnica brasileña como referente.

Y ahí aparece un nombre propio: Arthur Antunes Coimbra, más conocido como ‘Zico’, leyenda del Flamengo. El exmediapunta de la Canarinha marcó una época en Japón y acabó, incluso, dirigiendo a la selección del país entre 2002 y 2006.