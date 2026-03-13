Panamá, 13 de marzo del 2026

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    COPA DEL MUNDO

    HRW pide a FIFA proteger protestas de jugadores en el Mundial

    Human Rights Watch pidió a la FIFA crear protocolos para proteger a jugadores que protesten por derechos humanos en el Mundial 2026 tras el caso iraní.

    EFE
    HRW pide a FIFA proteger protestas de jugadores en el Mundial
    Jugadoras de la selección iraní pidieron asilo en Australia, temiendo represalias a su regreso a Irán por rehusarse a cantar el himno nacional en un partido de la Copa de Asia. EFE/ @Tony_Burke

    Human Rights Watch (HRW) pidió que la FIFA establezca antes de que empiece el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá protocolos de protección para los deportistas que decidan ejercer su derecho a protestar contra los abusos de los derechos humanos, tras lo ocurrido con la selección femenina iraní en la Copa de Asia.

    La Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, llega en medio de una crisis de derechos en Estados Unidos, que incluye una represión migratoria generalizada, amenazas a la libertad de expresión y un deslizamiento hacia el autoritarismo”, afirmó la asociación este viernes.

    Por ello, reclamó que antes de que el Mundial comience en junio, la FIFA debe implementar protocolos de salvaguardia, que incluyan mecanismos de denuncia, vías de comunicación confidenciales y prohibición de agentes políticos en las federaciones de fútbol que restringen los derechos de los atletas a los que acompañan.

    Esto protegerá a los deportistas que decidan ejercer su derecho a protestar contra los abusos de los derechos humanos”, aseguró, tras denunciar lo ocurrido con las jugadoras de la selección femenina iraní durante la Copa de Asia en Australia.

    Para HRW, la decisión del gobierno australiano de conceder asilo a cinco de sus jugadoras y a un directivo“demuestra la importancia de proteger a los atletas valientes que defienden sus convicciones.

    También recordó que las internacionales en su primer partido, el pasado día 2, se abstuvieron de cantar el himno nacional como forma de protesta, lo que provocó que la televisión estatal de Irán calificara al equipo de “traidores en tiempos de guerra”, y que desde que llegaron a Australia, a finales de febrero, poco antes del conflicto en Irán y del actual apagón de internet por parte de las autoridades iraníes, denunciaron ser perseguidas por agentes de seguridad y controladores iraníes.

    Según HRW, atletas iraníes ya relataron anteriormente a esta asociación “cómo agentes políticos del gobierno viajan con la selección nacional para vigilarlos”.

    FIFPRO, el sindicato mundial de jugadores, ha declarado que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la FIFA deberían haber previsto el riesgo y han hecho muy poco para proteger a las jugadoras. Al permitir que funcionarios políticos que restringen los derechos de las mujeres viajen con las delegaciones, la AFC y la FIFA no solo toleran el abuso, sino que le proporcionan una plataforma fuera de su país de origen”, concluyó.

    EFE

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