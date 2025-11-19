Panamá, 19 de noviembre del 2025

    Selección de fútbol

    Humildad, desafíos superados y alegría mundialista: las voces de los jugadores de Panamá

    Henry Cárdenas P.

    Varios jugadores de la selección de fútbol de Panamá hicieron un balance de lo que fue la eliminatoria de la Concacaf, que cerró la última jornada con la alegría de la clasificación al Mundial de 2026, expresando que lograr el objetivo no fue fácil.

    “Se sufrió mucho, pero este grupo humilde no dejó de creer y se logró el objetivo principal que fue clasificar directo al Mundial”, afirmó el portero de la selección panameña, Orlando Mosquera.

    Por su parte, el atacante Cecilio Waterman hizo referencia a los cuestionamientos por el rendimiento del equipo, y dijo que se trabajó con humildad. “Nosotros trabajamos bien, humildes y siempre con respeto, y se nos pudo dar [la clasificación]

    Adalberto Carrasquilla, volante de la selección canalera, reflexionó en la dirección de que cuando el panorama parece fácil realmente no lo es.

    “Llegamos a este partido sin nada seguro y ese es el mayor aprendizaje, de que el fútbol panameño está creciendo y no somos superiores a nadie en Centroamérica”, afirmó Carrasquilla.

    En tanto, Cristian Martínez expresó que este momento se define entre la felicidad y el sacrificio, porque la eliminatoria se le puso difícil al equipo, pero supieron manejarlo.

    “Salimos con todo a buscar el partido y conseguimos el objetivo que era clasificar al Mundial”, sentenció Martínez.

    Panamá selló su pase directo al Mundial de 2026 con una victoria de 3-0 en el Rommel Fernández ante El Salvador, resultado que se combinó con la derrota de Surinam 3-1 en casa de Guatemala.

    En la ronda final de la eliminatoria de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), Panamá terminó como líder del Grupo A con 12 puntos, tres más que Surinam, para conseguir la clasificación directa a la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

