Ian Holt se corona campeón del The Panama Championship 2026

El estadounidense Ian Holt confirmó su gran momento en el circuito al proclamarse campeón del The Panama Championship 2026, una de las paradas tradicionales del Korn Ferry Tour, luego de completar las cuatro rondas con un acumulado de -8 (272 golpes).

El estadounidense, de 30 años y oriundo de Stow, Ohio, sostuvo el liderato con una actuación sólida y madura en la ronda final, en la que firmó una tarjeta de 67 golpes (-3), suficiente para mantener a raya a sus principales perseguidores.

Holt arrancó con determinación, aprovechando las condiciones del campo desde temprano con birdies en los hoyos 1, 2, 4 y 9, y volvió a descontar golpes en los hoyos 10 y 14, mostrando control en los momentos clave de la jornada. Aunque cometió bogeys en los hoyos 6, 7 y 12, nunca perdió la compostura ni el control del ritmo del torneo.

Con este triunfo, Holt se consagra como el campeón del The Panama Championship 2026, confirmando una progresión notable en su carrera profesional. Apenas once días antes había logrado la primera victoria de su trayectoria en el Korn Ferry Tour, en el The Bahamas Great Abaco Classic at The Abaco Club, resultado que ya lo había colocado como uno de los nombres más destacados del circuito. Panamá terminó de ratificar ese presente.

Ian Holt recibe su premio como ganador del The Panama Championship. Foto: Guillermo Pineda

El segundo lugar fue para el canadiense Adam Hadwin, quien cerró el torneo con -6 (274 golpes). Hadwin presentó una ronda final de 69 golpes (-1), consistente pero insuficiente para alcanzar a un Holt que nunca dio señales de flaqueza.

En la tercera posición se ubicó el estadounidense Trevor Cone, con -4 (276 golpes), luego de una jornada final complicada de 71 golpes (+1) que lo alejó de la pelea directa por el título.

Uno de los ascensos más destacados del día fue el del francés Jeremy Gandon, quien firmó la mejor ronda del domingo. Con una tarjeta de 69 golpes (-1), Gandon escaló 10 posiciones y finalizó dentro del Top 4, dejando atrás el difícil segundo día del torneo, cuando había entregado una ronda de 74 golpes. Su cierre fue una de las notas altas de la jornada final.

🏆 History is made in Panama 🇵🇦



Ian Holt grabs his second victory of 2026 at The Panama Championship, becoming the first player in #KornFerryTour history to earn two wins in a season's first three events. pic.twitter.com/n0g5i38NZd — Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) February 1, 2026

Entre los latinoamericanos, el mejor clasificado fue el argentino Jorge Fernández Valdés, quien terminó en el T7 con -2 (278 golpes). En la cuarta ronda, Fernández Valdés sumó birdies en los hoyos 7, 11 y 12, pero cinco bogeys en los hoyos 5, 6, 10, 17 y 18 le impidieron acercarse más a los puestos de vanguardia.

El título en Panamá refuerza el gran presente de Holt, quien actualmente es No. 1 en la Lista de Puntos del Korn Ferry Tour con 536.5 unidades, tras asegurar estatus completo para la temporada 2026, luego de finalizar No. 42 en 2025. En su única aparición previa en el The Panama Championship, en 2025, había terminado empatado en el puesto 54, un contraste marcado con el dominio que mostró este año.

.@KentStGolf alum Ian Holt leads on the final nine of The Panama Championship, eyeing his second straight #KornFerryTour title.



DID YOU KNOW: Holt's past jobs include "filler" at a bean bag company ⬇️ pic.twitter.com/lv6p6suHgP — Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) February 1, 2026

Profesional desde 2018, Holt atraviesa su cuarta temporada como miembro del Korn Ferry Tour y ha construido una carrera de constancia, con experiencia previa en el PGA TOUR Canadá y una sólida etapa universitaria en Kent State University, donde fue campeón de conferencia y Jugador del Año en dos ocasiones. En Panamá, ese recorrido encontró recompensa con un triunfo que lo consolida como una de las figuras a seguir del circuito en 2026.