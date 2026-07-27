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    XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

    Ian Romero conquista el bronce y entrega a Panamá su tercera medalla en Santo Domingo 2026

    El taekwondista panameño venció 2-0 al puertorriqueño Luis De Jesús en el combate por el tercer lugar de los -68 kilogramos.

    Luis Rondón
    Ian Romero conquista el bronce y entrega a Panamá su tercera medalla en Santo Domingo 2026
    El taekwondista panameño Ian Romero conquistó la medalla de bronce en la categoría de hasta 68 kilogramos tras vencer 2-0 al puertorriqueño Luis De Jesús. Foto: Cortesía/COP

    El taekwondista panameño Ian Romero conquistó la medalla de bronce este lunes 27 de julio en la categoría de hasta 68 kilogramos de la modalidad de combate (kyorugui) de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    El resultado elevó a tres la cosecha de medallas de Panamá en la cita regional.

    Romero inició su recorrido con una victoria por 2-0 ante el mexicano Luis Ontiveros en los cuartos de final, triunfo que lo clasificó para las semifinales.

    En las semifinales, el panameño cayó por 0-2 ante el colombiano Jhon Garrido.

    Sin embargo, respondió en el combate por el bronce y venció por 2-0 al puertorriqueño Luis De Jesús para asegurar su lugar en el podio.

    La presea de Romero es la primera del taekwondo panameño en esta edición y la tercera de la delegación nacional.

    Panamá ya había sumado el oro de Némesis Candelo, en la categoría de hasta 48 kilogramos del judo, y el bronce de Kristine Jiménez, en la categoría de hasta 57 kilogramos de la misma disciplina.

    Con el bronce de Romero, Panamá acumula una medalla de oro y dos de bronce en Santo Domingo 2026.

    En la rama femenina, Brenda Brooks compitió en la categoría de hasta 57 kilogramos y cayó por 0-2 ante la puertorriqueña Andrea Delgado en los cuartos de final.

    Con las actuaciones de Romero y Brooks, Panamá cerró su participación en la modalidad de kyorugui.

    Ian Romero conquista el bronce y entrega a Panamá su tercera medalla en Santo Domingo 2026
    Brenda Brooks durante su día de competencia en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Foto: COP

    Luis Rondón

    Estudiante de periodismo

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