Ian Romero conquista el bronce y entrega a Panamá su tercera medalla en Santo Domingo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El taekwondista panameño venció 2-0 al puertorriqueño Luis De Jesús en el combate por el tercer lugar de los -68 kilogramos.

El taekwondista panameño Ian Romero conquistó la medalla de bronce este lunes 27 de julio en la categoría de hasta 68 kilogramos de la modalidad de combate (kyorugui) de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El resultado elevó a tres la cosecha de medallas de Panamá en la cita regional.

Romero inició su recorrido con una victoria por 2-0 ante el mexicano Luis Ontiveros en los cuartos de final, triunfo que lo clasificó para las semifinales.

En las semifinales, el panameño cayó por 0-2 ante el colombiano Jhon Garrido.

Sin embargo, respondió en el combate por el bronce y venció por 2-0 al puertorriqueño Luis De Jesús para asegurar su lugar en el podio.

La presea de Romero es la primera del taekwondo panameño en esta edición y la tercera de la delegación nacional.

Panamá ya había sumado el oro de Némesis Candelo, en la categoría de hasta 48 kilogramos del judo, y el bronce de Kristine Jiménez, en la categoría de hasta 57 kilogramos de la misma disciplina.

Con el bronce de Romero, Panamá acumula una medalla de oro y dos de bronce en Santo Domingo 2026.

En la rama femenina, Brenda Brooks compitió en la categoría de hasta 57 kilogramos y cayó por 0-2 ante la puertorriqueña Andrea Delgado en los cuartos de final.

Con las actuaciones de Romero y Brooks, Panamá cerró su participación en la modalidad de kyorugui.

Brenda Brooks durante su día de competencia en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Foto: COP