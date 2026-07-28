IJA se corona campeón Sub-16 femenino y recupera la cima en la Liga Kiwanis

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto Justo Arosemena (IJA) se proclamó campeón de la categoría Sub-16 femenina de la Liga de Baloncesto Kiwanis, tras imponerse con autoridad 53-32 al Instituto Italiano Enrico Fermi, en la gran final disputada en el gimnasio del Complejo Deportivo Yappy Park.

La gran figura del partido fue la pívot Joyce Ramos, quien firmó una actuación sobresaliente con 26 puntos, incluidos dos triples, además de ocho rebotes, tres asistencias, un bloqueo y dos robos.

También destacaron Kiriany Durán con siete unidades, dos rebotes y tres asistencias; Heather Newkirk al aportar aportó seis puntos y lideró en los tableros con once rebotes, además de cuatro robos; y Verónica Cárdenas, con seis puntos y ocho rebotes.

Por el conjunto del Instituto Italiano Enrico Fermi, la más destacada fue Mikayla Hicks, quien registró un doble-doble con 20 puntos y 16 rebotes, acompañada por Sherlanys Jaén, con cinco puntos y 15 rebotes, y Alanys Hugues, que sumó cuatro unidades.

Este título marca el regreso del IJA a la cima, luego de haber cedido la corona en 2025 precisamente ante el Enrico Fermi. Las actuales campeonas ya habían dominado la liga en temporadas anteriores, al coronarse en 2023 y 2024, consolidándose como una de las instituciones más fuertes del baloncesto femenino escolar.

Ambos equipos han protagonizado las últimas cuatro finales de la categoría Sub-16 femenina, reafirmando una rivalidad que se ha convertido en una de las más destacadas del torneo.