Panamá, 28 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 28 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Baloncesto

    IJA se corona campeón Sub-16 femenino y recupera la cima en la Liga Kiwanis

    El Instituto Justo Arosemena superó 53-32 al Instituto Italiano Enrico Fermi.

    Humberto Cornejo
    IJA se corona campeón Sub-16 femenino y recupera la cima en la Liga Kiwanis
    Jugadoras y cuerpo técnico del Instituto Justo Arosemena. Foto: Cortesía

    El Instituto Justo Arosemena (IJA) se proclamó campeón de la categoría Sub-16 femenina de la Liga de Baloncesto Kiwanis, tras imponerse con autoridad 53-32 al Instituto Italiano Enrico Fermi, en la gran final disputada en el gimnasio del Complejo Deportivo Yappy Park.

    La gran figura del partido fue la pívot Joyce Ramos, quien firmó una actuación sobresaliente con 26 puntos, incluidos dos triples, además de ocho rebotes, tres asistencias, un bloqueo y dos robos.

    También destacaron Kiriany Durán con siete unidades, dos rebotes y tres asistencias; Heather Newkirk al aportar aportó seis puntos y lideró en los tableros con once rebotes, además de cuatro robos; y Verónica Cárdenas, con seis puntos y ocho rebotes.

    Por el conjunto del Instituto Italiano Enrico Fermi, la más destacada fue Mikayla Hicks, quien registró un doble-doble con 20 puntos y 16 rebotes, acompañada por Sherlanys Jaén, con cinco puntos y 15 rebotes, y Alanys Hugues, que sumó cuatro unidades.

    Este título marca el regreso del IJA a la cima, luego de haber cedido la corona en 2025 precisamente ante el Enrico Fermi. Las actuales campeonas ya habían dominado la liga en temporadas anteriores, al coronarse en 2023 y 2024, consolidándose como una de las instituciones más fuertes del baloncesto femenino escolar.

    Ambos equipos han protagonizado las últimas cuatro finales de la categoría Sub-16 femenina, reafirmando una rivalidad que se ha convertido en una de las más destacadas del torneo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    Última Hora

    • 17:46 Cómo se compara Keiko con su padre y qué significa que un Fujimori vuelva a gobernar Perú Leer más
    • 17:40 Feria Nacional de Artesanías 2026: conozca la programación del 29 de julio al 2 de agosto Leer más
    • 17:08 Bancada de Vamos logra quedarse con la Comisión de la Mujer con Paulette Thomas Leer más
    • 17:04 IJA se corona campeón Sub-16 femenino y recupera la cima en la Liga Kiwanis Leer más
    • 17:03 Emilio Garzola, investigado por la desaparición de Rita Wald, queda bajo detención provisional Leer más
    • 16:59 Jubilados: Exigen cumplimiento de descuentos en préstamos en bancos y financieras Leer más
    • 16:58 Investigan cuatro casos de panameños presuntamente vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania Leer más
    • 16:46 La UEFA advierte a la FIFA por pretender vender participaciones de la Copa del Mundo Leer más
    • 16:26 Nataly Delgado recibe su cinturón mundial AMB y hace historia para Panamá Leer más
    • 16:10 Dana Castañeda vuelve a presidir la Comisión de Credenciales  Leer más