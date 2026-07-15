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    Baloncesto

    IJA y AIP protagonizarán una final de alto voltaje en la LBK U12

    Ambos equipos llegan tras superar sus series semifinales en partidos muy parejos.

    Humberto Cornejo
    IJA y AIP protagonizarán una final de alto voltaje en la LBK U12
    Jugadores del AIP y La Salle muestran su camaradería al terminar el partido. Foto: Cortesía/ Club Kiwanis

    El Instituto Justo Arosemena (IJA) y la Academia Interamericana de Panamá (AIP) serán los protagonistas de la Gran Final de la Liga de Baloncesto Kiwanis (LBK) U12 Masculino, luego de superar sus respectivas series semifinales y asegurar su presencia en el partido por el campeonato.

    La final se disputará este miércoles 15 de julio a las 6:30 p.m. en el gimnasio del Instituto Justo Arosemena, donde ambos quintetos buscarán cerrar con broche de oro su participación en la temporada.

    El IJA consiguió su boleto a la final tras protagonizar un emocionante duelo ante la Panamerican School of Panama, a la que derrotó por marcador de 68-61 en la jornada semifinal disputada el lunes 13 de julio en el gimnasio del Instituto Italiano Enrico Fermi, en el corregimiento de San Francisco.

    El armador Ayden Myrie fue la figura ofensiva del conjunto del Instituto Justo Arosemena al finalizar con 32 puntos, siete rebotes, tres asistencias y un robo de balón. Ian Herrera también tuvo una destacada actuación al registrar un doble-doble con 13 unidades, 11 rebotes y cuatro robos.

    Por Panamerican School, Gio Way fue el jugador más destacado al firmar un doble-doble con 43 puntos y 23 rebotes, además de aportar un bloqueo y dos robos. Bryant Ho sumó seis unidades, cuatro rebotes, una asistencia y dos robos.

    AIP avanza

    En el segundo encuentro de semifinales, la Academia Interamericana de Panamá derrotó por 49-44 al Colegio De La Salle de Margarita, representante de la provincia de Colón, para convertirse en el segundo finalista de la categoría U12 Masculino.

    Los Fighting Owls tuvieron como líder ofensivo a Guillermo Bárcenas, quien anotó 17 puntos, capturó ocho rebotes y repartió tres asistencias. Rol Chajani también fue determinante con un doble-doble producto de 10 puntos y 17 rebotes, además de sumar una asistencia, cuatro bloqueos y un robo.

    Lucas Palmas aportó siete unidades, cuatro rebotes, dos asistencias y un robo, mientras que Raúl Cochez terminó con siete puntos, tres rebotes, dos asistencias y seis robos de balón.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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