    Fútbol

    Ilkay Gündogan se despidió del Manchester City con un emotivo mensaje

    EFE
    Ilkay Gündogan se despidió del Manchester City con un emotivo mensaje
    Ilkay Gündogan, que ha sido confirmado como nuevo jugador del Galatasaray, firmando un contrato de dos años tras abandonar el Manchester City. EFE

    El mediocampista alemán Ilkay Gündogan se despidió este miércoles en sus redes sociales del Manchester City tras abandonar el club y firmar un contrato de dos años con el Galatasaray y subrayó que el equipo inglés es el club de “su vida” y que siempre lo llevará en su corazón.

    “Queridos Citizens, quiero ser honesto con vosotros. La razón por la que me voy es muy simple: todavía quiero jugar al fútbol tanto como sea posible porque eso es lo que más amo. El club y la ciudad de Mánchester siempre ocuparán un lugar muy especial en mi corazón”, expresó el alemán en su cuenta de Instagram.

    El jugador, que regresó al Manchester City el pasado verano tras una temporada en el Barcelona, no había disputado ni un minuto en las primeras jornadas de la Premier League 2025-26 y no fue convocado para el último encuentro de los citizens.

    Gündogan se marcha tras haber disputado 358 partidos, marcado 65 goles y conquistado 14 títulos, incluyendo cinco Premier League y una Liga de Campeones.

    “Ahora tengo la oportunidad de unirme al club de mi infancia, en un país que significa mucho para mí. Pronto cumpliré 35 años, pero todavía me siento muy en forma y realmente creo que puedo seguir rindiendo a un alto nivel en un equipo de la Liga de Campeones”, añadió.

    El acuerdo con el Galatasaray incluye todas las formalidades necesarias para que Gündogan pueda ser inscrito en la fase de grupos de la Champions League, lo que podría llevar a un reencuentro muy especial con su antiguo club en la última jornada de la competición europea.

    EFE

    Agencia de noticias

