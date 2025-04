¡Imparable! Ismael Díaz se luce con doblete y en la victoria de Universidad Católica

El panameño Ismael Díaz sigue siendo figura con la Universidad Católica de Ecuador, al anotar la noche del jueves un doblete en la victoria 3-1 sobre Defensa y Justicia, en la tercera jornada de la Copa Sudamericana, en el estadio Olímpico de Atahualpa.

Díaz, de 27 años, se hizo presente en el marcador a los 9 minutos, al cobrar con potencia un penal.

El istmeño sentenció las acciones a los 80 minutos, al aprovechar los espacio, correr a toda velocidad hasta superar con una tremenda definición al guardameta. El otro tanto del conjunto Camaratta fue Luis Moreno al 70’.

🇵🇦🌟 Back-to-back braces for Ismael Díaz, who now boasts 4⃣ goals in 3⃣ games! pic.twitter.com/WUbKjLRuzp