    SUPERCOPA

    Iñaki Williams critica jugar la Supercopa en Arabia

    Iñaki Williams expresó con dureza su rechazo a disputar la Supercopa de España en Arabia Saudí y defendió a los aficionados del Athletic Club.

    EFE
    El jugador del Athletic Club Iñaki Williams criticó la disputa de la Supercopa de España en Medio Oriente. EFE/Luis Tejido

    Iñaki Williams, capitán del Athletic Club, comentó acerca de la Supercopa de España en la que va a participar el equipo rojiblanco la próxima semana que en su opinión “jugar en Arabia es una m...”.

    Ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí jugar en Arabia es una m..., hablando mal”, subrayó, tajante, el delantero del Athletic en una rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento celebrado en San Mamés con más de 30,000 aficionados en las gradas.

    El equipo rojiblanco jugará la primera semifinal de la Supercopa el miércoles 7 de enero en Yeda frente al FC Barcelona y si gana al equipo azulgrana disputará la final el domingo 11 contra el ganador del Real Madrid-Atlético de Madrid programado el jueves 8.

    Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuese aquí sabemos todos los ‘athleticzales’ que nos acompañarían”, añadió el mayor de los Williams.

    Iñaki, que espera el nacimiento de su primer hijo “en los próximos días”, añadió que en su caso personal “tener que marcharte dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena”. “Pero bueno, son gajes del oficio. Yo estoy a disposición del club e intentaré pues hacerlo lo mejor posible en la Supercopa”, apostilló.

    EFE

    Agencia de noticias

