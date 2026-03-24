Panamá, 24 de marzo del 2026

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    Béisbol

    Indios de Veraguas lideran en solitario tras dos semanas del Béisbol Mayor

    El campeonato ha estado marcado por la paridad en la zona media de la tabla, donde varios equipos pelean separados por apenas un juego.

    Carlos Vidal Endara
    Indios de Veraguas lideran en solitario tras dos semanas del Béisbol Mayor
    Los peloteros veragüenses celebran durante su partido el pasado lunes. Foto: Tomada de redes @indiosc9

    El 83.° Campeonato Nacional de Béisbol Mayor sigue encendido luego de dos semanas de acción en los estadios alrededor del país. Veraguas se mantiene como líder solitario, con 7 victorias y 1 derrota. Le siguen Chiriquí y Panamá Oeste, ambos con récord de 6-3.

    En la parte media de la tabla, Panamá Metro (5-3) marcha en el cuarto puesto, con las provincias de Darién, Herrera, Bocas del Toro, Colón y Los Santos en plena batalla por mantenerse en los puestos que aseguran el cupo a la ronda de ocho. Estos equipos se encuentran a un juego de diferencia, reflejando la paridad del torneo hasta el momento.

    Por su parte, la Leña Roja de Coclé buscará enderezar su rumbo en la competencia luego de iniciar con marca de 3-6. En el fondo de la tabla, Chiriquí Occidente y Panamá Este apenas suman una victoria en lo que va del campeonato.

    Resultados de la jornada del lunes

    Bocas del Toro 0-1 Veraguas - estadio Omar Torrijos H.

    Coclé 3-4 Colón - estadio Roberto Mariano Bula

    Darién 5-11 Panamá Oeste - estadio Justino Salinas

    Panamá Metro 7-4 Panamá Este - estadio Rod Carew

    Los Santos 1-2 Chiriquí - estadio Kenny Serracín

    Chiriquí Occidente 3-10 Herrera - estadio Claudio Nieto

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo


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