Indios de Veraguas lideran en solitario tras dos semanas del Béisbol Mayor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El campeonato ha estado marcado por la paridad en la zona media de la tabla, donde varios equipos pelean separados por apenas un juego.

El 83.° Campeonato Nacional de Béisbol Mayor sigue encendido luego de dos semanas de acción en los estadios alrededor del país. Veraguas se mantiene como líder solitario, con 7 victorias y 1 derrota. Le siguen Chiriquí y Panamá Oeste, ambos con récord de 6-3.

En la parte media de la tabla, Panamá Metro (5-3) marcha en el cuarto puesto, con las provincias de Darién, Herrera, Bocas del Toro, Colón y Los Santos en plena batalla por mantenerse en los puestos que aseguran el cupo a la ronda de ocho. Estos equipos se encuentran a un juego de diferencia, reflejando la paridad del torneo hasta el momento.

Por su parte, la Leña Roja de Coclé buscará enderezar su rumbo en la competencia luego de iniciar con marca de 3-6. En el fondo de la tabla, Chiriquí Occidente y Panamá Este apenas suman una victoria en lo que va del campeonato.

Resultados de la jornada del lunes

Bocas del Toro 0-1 Veraguas - estadio Omar Torrijos H.

Coclé 3-4 Colón - estadio Roberto Mariano Bula

Darién 5-11 Panamá Oeste - estadio Justino Salinas

Panamá Metro 7-4 Panamá Este - estadio Rod Carew

Los Santos 1-2 Chiriquí - estadio Kenny Serracín

Chiriquí Occidente 3-10 Herrera - estadio Claudio Nieto